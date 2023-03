El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, va dar el salto a la política, donde ya hizo sus pinitos en el pasado. Tras 20 años como dirigente sindical, los diez últimos como líder de esta organización y los diez anteriores al frente de la Federación de Servicios Públicos, el PSOE le ha ofrecido uno de los puestos de salida de la lista autonómica que presentará a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, la que encabezará Javier Lambán.

Así lo ha confirmado a este diario el propio Alastuey, quien ha precisado que será este jueves cuando se haga oficial este paso en el comité provincial del PSOE de Zaragoza, donde se aprobará la candidatura de los socialista para el Parlamento autonómico y para el ayuntamiento de la capital aragonesa. "Me han hecho el ofrecimiento y ha dicho que estoy plenamente disponible", ha asegurado.

Con el cambio de tercio y a sus 61 años, dejará de ser el líder en UGT Aragón entre este mes o el que viene. "Tardaré unos días o semanas para que el tránsito sea ordenado y por razones de funcionamiento interno", ha explicado. De esta manera, se abrirá el proceso de sucesión en el principal sindicato de la comunidad, una organización que ronda los 35.000 afiliados.

La sucesión: congreso o comité regional

Dos son las vías que pueden abrirse para la elección de su sustituto. O bien se convoca un congreso extraordinario para renovar la ejecutiva y su liderazgo; o el propio comité regional de la central sindical, su máximo órgano del sindicato entre congresos, elija al nuevo secretario general si hay consenso y una mayoría cualificada. Todo hace indicar que ocurriré esto último. Hace menos de dos años que se celebró el último cónclave de UGT Aragón, que tuvo lugar en abril de 2022.

"No creo que haya problemas con el relevo, la organización está en una buena situación y creo que mis compañeros se podrán de acuerdo", ha apuntado Alastuey, que no quiso dar nombres sobre posible candidatos al puesto que dejará de ocupar en breve. "No me debo pronunciar, pero en el sindicato tenemos muy buenos cuadros", ha subrayado. Que sea una mujer quien tome el timón es una de las opciones.

El actual líder ugetista ya fue diputado autonómico por el PSOE entre los años 1999 y 2003, el primer gobierno del socialista Marcelino Iglesias. "Creo que desde el sindicalismo se puede aportar a la política y más en un momento en el que se ha reforzado las políticas sociales, sobre todo desde la pandemia, después de años de un liberalismo a ultranza que se ha visto que no funciona. Este cambio hay que consolidarlo con una visión sindical", ha opinado.

Alastuey se hizo con las riendas del sindicato en mayo del 2013, cuando sustituyó a Julián Lóriz. Este administrativo de la Administración autonómica, nació en Farasdués (Zaragoza) en 1961 y lideró con anterioridad la federación de Servicios Públicos de UGT durante más de diez años.

El 19 de abril de 2021 fue reelegido como líder de UGT Aragón con un respaldo del 86% de los delegados del congreso. Era el único candidato que optaba al cargo, en el que era su tercer y último mandato al frente de la organización, que lidera desde hace casi diez años.