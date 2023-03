En este 8M preelectoral y uno de los más tensos que se recuerda desde el despertar de la última ola feminista en 2018 casi todos los partidos quieren salir en la foto en Aragón. Quizá sea este uno de los triunfos del movimiento, que ha logrado que sus demandas ya sean vistas como justas por una parte muy mayoritaria de la sociedad, aunque todavía hay partidos como Vox que se distancian de la búsqueda de la igualdad y que niegan la violencia machista.

El feminismo es política. Lo saben los partidos, que celebran en esta semana actos reivindicativos explicando su feminismo particular, el de verdad, dicen unos y otros, el que pretende representar a todas las mujeres en su justa pelea por unas condiciones de vida en igualdad con los hombres.

A las manifestaciones de este miércoles han asistido el presidente de Aragón y líder del PSOE, Javier Lambán, encabezando la delegación socialista; o el coordinador de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo. No lo ha hecho el presidente del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que dejó el protagonismo a la candidata popular Natalia Chueca. También han estado la líder de Podemos en Aragón, Maru Díaz; la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, y el presidente de CHA, Joaquín Palacín, en la de Huesca. La coordinadora de la red feminista de IU, Marga Deyá y su coordinador autonómico, Álvaro Sanz… No ha habido representación de Vox, como era de esperar.

La crisis que fractura al Gobierno de coalición del PSOE y Podemos a cuenta de los efectos y la reforma de la ley del solo sí es sí no ha llegado a Aragón. Los cimientos del cuatripartito no se han tambaleado por ahora por las discrepancias de fondo a nivel estatal. La dirección del Instituto Aragonés de la Mujer, bajo el mando de la podemista María Goikoetxea, dentro de una consejería liderada por el PSOE con Mayte Pérez al frente, no ha mostrado ni discrepancias ni titubeos. Aunque las posturas en torno a la ley del solo sí es sí también sean aquí diferentes.

Más allá de la imagen en la manifestación y de los posicionamientos de unos y otros, los datos sobre la presencia y el liderazgo de las mujeres en la política aragonesa reflejan todavía una clara situación de desigualdad. Tan solo un partido político está dirigido por una mujer en la comunidad, Podemos, con Maru Díaz al frente. Son solo dos las portavoces en las Cortes de Aragón de los ocho grupos parlamentarios presentes, con Mar Vaquero liderando al PP y Marta de Santos, a Podemos. En el seno del Gobierno autonómico, eso sí, casi se logra la paridad, con cinco consejeras (Mayte Pérez, Maru Díaz, Sira Repollés, María Victoria Broto y Marta Gastón) y cinco consejeros, además del presidente Lambán.

Las entidades locales aún no se suben al carro

En cuanto a quién lidera las instituciones aragonesas, no solo el Gobierno de Aragón sino también las Cortes y las tres diputaciones provinciales están presididas por varones, los socialistas Javier Lambán (DGA), Javier Sada (Cortes), Miguel Gracia (DPH), Juan Antonio Sánchez Quero (DPZ) y Manuel Rando (DPT).

Tan solo Teruel, entre las tres capitales provinciales, tiene como alcaldesa a una mujer, la conservadora Emma Buj. Y de las 33 comarcas aragonesas, solo siete están presididas por mujeres, apenas el 21%. Son Lourdes Arruebo (Alto Gállego), Marta Sancho (Andorra Sierra de Arcos), María Eugenia Coloma (Campo de Borja), Ascensión Giménez (Campo de Daroca), Montse Castán (La Jacetania), Yolanda Domingo (Campo de Jiloca) y Marta Gimeno (Valdejalón).

La política municipal tampoco arroja una foto más paritaria. Entre las ocho ciudades aragonesas más pobladas sin tener en cuenta las capitales provinciales, solo hay dos alcaldesas. Las de Ejea de los Caballeros (Teresa Ladrero) y Utebo (Gema Gutiérrez). La legislatura comenzó con una regidora más en esta lista, la fallecida Carmen Costa, en Fraga, que fue sustituida por un hombre, Santiago Burgos. En total, tras el paso por las urnas en mayo de 2019, en Aragón había 141 alcaldesas de un total de 731 municipios, apenas el 19% del total.

Mucho han cambiado las cosas desde que Ana María Cortés fue la primera mujer en entrar como consejera a un Gobierno autonómico. Ya lo dijo ella hace un año: «Lo importante no es que yo empezase, sino que ese paso ha sido muy fecundo» y que muchas mujeres siguieran entrando por la puerta que ella abrió. Pero sigue existiendo un techo de cristal en la política aragonesa que hace que, pese a la legislación vigente que obliga a que las listas electorales tengan como mínimo un 40% de uno de los dos sexos y que establece que haya mujeres y hombres cada tramos de cinco, los ámbitos de dirección y presidencia siguen priorizando a los varones. Ellos dirigen los partidos y ellos eligen a quienes lideran las instituciones. La lucha por la igualdad en la política aragonesa aún tiene muchas batallas por librar.