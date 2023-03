Con el lema 'Con todas y a por todas, nadie nos silencia' la marea feminista empieza a recorrer a esta hora las principales calles de Aragón. Miles de personas unen sus voces un 8 de marzo más y recorren las manifestaciones convocadas en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, entre otras, para reivindicar la igualdad real en España y en el mundo. El recuerdo a las víctimas de la guerra en Ucrania y a las asesinadas víctimas de la violencia de género impregna también las reivindicaciones de este 8 de marzo.

Con pancartas, vestidas de morado, entre amigas o familias enteras han empezado a reivindicar un futuro en igualdad en términos laborales, de seguridad, de cuidados, de acceso a los puestos de responsabilidad en las grandes empresas y, sobre todo, en contra de la violencia machista que hace apenas una semana segó una vida más en Villanueva de Gállego, la de María del Carmen, que fue asesinada por su expareja en presencia de su hijo de seis años. Los gritos más sonados rezan lemas como 'No estamos locas, estamos hasta el coño', 'Sola y borracha, quiero llegar a casa' o 'Aquí estamos las feministas'.

Los asesinatos son la peor cara de una violencia machista que, denuncian las manifestantes, tiene muchas más formas. Ya por la mañana las estudiantes de la Universidad de Zaragoza lo han dejado claro en sus pancartas: "Si mañana no vuelvo, quiero ser la última"; "Si esta noche no llego a casa, no prendas velas, prende las barricadas"; o "¡Que no tenemos miedo!, ¡que sí tenemos rabia!".

Por las calles del centro de Zaragoza no faltan las batucadas, las pancartas y el color morado. Mujeres y hombres de todas las edades han salido a reivindicar un futuro en igualdad. En la manifestación convergen vivencias de todo tipo. Como las de un grupo de amigas de 15 años que confiesan que lo que menos les gusta es tener miedo al volver a casa. "Estamos aquí porque hay mucho que cambiar, tenemos que cambiar el mundo. Lo que más detesto es que mi madre lo pase mal pensando que me ha pasado algo cuando vuelvo a casa y tener que compartir siempre la ubicación con mis amigos para que estén tranquilos"

"Me he dado cuenta de que ella no sabía lo que era el feminismo y creo que hay una falta brutal de información al respecto"

Por ejemplo, Mercy Rojas, del colectivo Mottainai, que portaban unas pancartas cosidas por ellas mismas con el lema 'Hilvanando vidas' y con el objetivo de lograr un futuro de dignidas para todas las personas. Olaya, con su pequeño Ara, de seis meses, sale a la calle para reivindicar mejores bajas maternales y más cuidados en el parto y durante el embarazo. "La OMS recomienda dos años de lactancia materna y tenemos cuatro meses de baja: no hay por dónde cogerlo", denuncia.

Clara, una joven de 27 años ha decido salir a manifestarse tras una conversación con su madre. "Me he dado cuenta de que ella no sabía lo que era el feminismo y creo que hay una falta brutal de información al respecto", ha expresado.

Marcha lenta por la gran afluencia

La marcha avanza lenta por la enorme afluencia a su llegada a la plaza de España, con parones al ritmo de un 'Bella Ciao' de letra cambiada, aplausos y gritos. A la altura del Coso, Javier y José Manuel acompañan a Pilar, "como desde el principio, cuando solo nos juntábamos 500" para manifestarse por la igualdad real. "El modelo que defiende el feminismo aporta mucho a nuestra sociedad en términos de igualdad y justicia y nos hace avanzar", han destacado.