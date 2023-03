Las redes sociales llevan días en pie de guerra contra el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. "Una persona incendió las redes pero no entraré al trapo porque se entiende por el contexto", ha señalado esta mañana Mayoral tras la presentación del Plan del Igualdad. El tuit al que se refiere señalaba que en una comparecencia en las Cortes de Aragón, el rector había dicho que no hacían falta más ingenieros informáticos. El Colegio Profesional consideró las palabras como "desafortunadas" y lamentaron su desconocimiento confundiendo competencias digitales con la especialidad de Ingeniería Informática.

Sin embargo, tras ser preguntado por la polémica, el rector ha señalado que lo que dijo, de forma literal es que "no solo hacían falta ingenieros informáticos sino también conocimientos informáticos en otras titulaciones". Este es "el peligro de un tuit sacado de contexto" y de no poner la palabra solo; porque hacen falta ingenieros informáticos y también gente que tenga conocimiento en informática y ciencia de datos en otras profesiones, porque eso es lo que nos pide la CEOE", ha dicho, para insistir después: "Lo que dije es lo que pide la CEOE", profesionales que sepan de Márketing e informática, Periodismo e Informática, Médicos que sepan de inteligencia artificial, etc. "Las empresas quieren que la tecnología permee a todas las profesiones", ha insistido. Y como prueba, ha señalado, el éxito que tiene la doble licenciatura de ADE e Ingeniería Informática en Teruel, "que se puso porque lo pidió la CEOE", ha concluido.