El alcalde socialista de El Frago, José Ramón Reyes, ha decidido dejar el PSOE y así lo ha hecho constar en un escrito en el que asegura haber tomado esta decisión al sentirse "desamparado por el partido", formación que, según sus palabras, "deja mucho que desear". La misiva, remitida al Partido Socialista Obrero Español, en su sede nacional de la calle Ferraz 70, en Madrid, recoge 5 puntos en los que explica sus razones para dejar el partido.

Para empezar, Reyes habla del "escaso rigor político con el que se maneja el partido en Aragón, donde los afiliados, o en este caso los alcaldes como yo, no tenemos voz ni voto, siendo meros palmeros de las élites. El PSOE en Aragón es un partido presidencialista, en el que, como ya decía el compañero Alfonso Guerra, quien se mueve no sale en la foto. Con esto quiero decir que los valores del socialismo desaparecen desde el momento en el que la opinión de unos pocos prevalece sobre todo el colectivo".

El primer edil del municipio de las Cinco Villas dice haber notado "coaccionada" su libertad de expresión en los momentos en los que "mi opinión era contraria al pensamiento de las élites del partido".

"Yo creo, pienso y siento que ser socialista es otra cosa. Nací socialista y moriré socialista, pero hoy el PSOE en Aragón es lo menos socialista que he conocido en mi vida: no defienden al ciudadano, se posicionan al lado del capital, por salvaje que este sea, y siempre hay intereses que no logro entender", continúa Reyes, que quiere pensar que se debe "a una falta de valor para hacer lo que hay que hacer y posicionarse donde hay que posicionarse en cada momento, es decir, estar siempre con el ciudadano por débil que este sea".

La macrogranja

El alcalde de El Frago ya remitió en diciembre en una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para pedirle la paralización de una macrogranja con 8.000 cabezas de porcino que pondrá en "serio peligro" el abastecimiento de agua de boca a esta localidad y otras como Biel, Fuencalderas, Erla y Luna, entre otros municipios de esta comarca zaragozana de las Cinco Villas.

"Hay falta de valentía al ponerse de perfil, teniendo datos medioambientales, ante la barbaridad irreversible que se va a realizar en nuestros montes y pueblos con la ubicación de parques eólicos y macrogranjas como la proyectada en el término municipal de Biel que dejará sin agua de boca a mi pueblo", explica.

La situación del PSOE en Aragón "deja mucho que desear". En el partido "se piensa de una forma casi estalinista: no perder el poder". "Hay que ser socialista cuando hay que aparentarlo, sin que se note mucho, no sea cosa que nos señalen como socialistas, y es mejor socialistas descafeinados y sin ideales. El partido de obrero ya no tiene nada. Prueba de ello es que se echan en los brazos del primer lobby que llega a nuestra tierra. Conserva la E de Español, eso sí, muy español. Pero la O de obrero y la S de socialista las perdió en algún momento por el camino".

Por último, Reyes afirma que en estos momentos se siente "desamparado" por el partido. "Hace unos meses fuimos denunciados mi familia y yo como alcalde de El Frago por el empresario de la zona, el que intenta construir la macro granja de cerdos que nos roba el agua de beber".