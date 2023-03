El diputado de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, ha insistido en la necesidad de planificar la implantación de renovables en el territorio aragonés y pide "que no se ponga alfombra roja a las macroeólicas y fotovoltaicas para enriquecer a las eléctricas destrozando nuestro patrimonio y perdiendo una oportunidad de desarrollo irrepetible".

Hace ya casi un año que la formación advierte de que los proyectos de grandes centrales de producción eléctrica renovable se agilizaron con el paquete de medidas de respuesta a la crisis de Ucrania que sustituyó la Evaluación de Impacto Ambiental por un procedimiento más abreviado que restó garantías de protección ambiental.

Este jueves en las Cortes de Aragón Izquierda Unida ha insistido en la necesidad de "planificar la implantación de las energías renovables en el territorio, porque tienen un gran impacto ambiental, social, económico y paisajístico".

Sanz ha denunciado que el Gobierno "lleva más de dos años sin actuar en esta dirección y que, de hecho, la legislación que se aprueba va en el sentido contrario, y acelera la implantación de macroparques agresivos con nuestro entorno sin control ni garantías ambientales".

El Real Decreto Ley 6/2022, sobre el que se ha debatido, se convalidó en el Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2022. Un año después, la tramitación parlamentaria no ha finalizado y se le suma la aprobación y convalidación del Real Decreto Ley 20/2022 que contiene medidas para hacer frente a la crisis energética que moviliza 14.000 millones de euros; y que de nuevo exime de la evaluación ambiental a los proyectos de energías renovables, sin aportar ningún beneficio y ocasionando rechazo aún mayor en los territorios. "Se despliegan proyectos especulativos, sin el respaldo social necesario y sin el acuerdo de los municipios a los que afectan".

Prioridad absoluta

La lucha contra "el cambio climático es una prioridad absoluta y estamos comprometidos con la construcción de un nuevo modelo energético 100% renovable para el año 2050. Pero la propuesta de Izquierda Unida implica una verdadera revolución energética en nuestro país y en todo el mundo, con enormes retos técnicos y tecnológicos", ha dicho Sanz, que ve la base primordial de una transición energética "en el decrecimiento en el consumo y la planificación de la generación de energía limpia".

La evaluación ambiental "es una herramienta imprescindible, que define las medidas necesarias para minimizar los impactos, incluso cuando no resulten alarmantes", según el portavoz de IU, que cree que la implantación de las renovables "debe establecerse a partir de un planteamiento público, con criterios racionales, democráticos, objetivos y transparentes". Es decir, la población "debe participar de las decisiones públicas que les afectan, y preservar la biodiversidad y los usos del territorio".

"Conocemos las presiones de algún sector para que no se lleguen a tramitar estos proyectos de ley, pero el territorio y el medio ambiente no pueden esperar. Es urgente delimitar y planificar las renovables y el Congreso de los Diputados debe corregir el Real Decreto Ley para que los daños ambientales de estos proyectos no resulten irreversibles", ha concluido Sanz.