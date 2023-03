El pleno de la Comisión del Agua de Aragón aprobó el miércoles de la pasada semana el dictamen de la Mesa de Diálogo del Agua por mayoría de dos tercios (36 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones) el dictamen elaborado por la Mesa de Diálogo del Agua. El dictamen fue el resultado de 15 meses de negociaciones en los que la Mesa del Dialogo del Agua se reunió 14 veces, algo que a Ciudadanos le ha parecido un debate "cojo, sesgado y vacío de contenido en sus resoluciones" y que otros como el PP han criticado al alcanzarse el acuerdo sin la representación política suficiente e incumpliendo el Estatuto de Autonomía de Aragón al pasar de los 6.550 hectómetros cúbicos que recoge esta disposición a 6.220 hectómetros cúbicos".

El portavoz de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, había pedido la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para informar precisamente sobre el dictamen emitido por la Mesa de Diálogo del Agua sobre política hidráulica y la revisión del Pacto del Agua de Aragón.

Pérez Calvo insistió en que el problema de la Mesa no ha sido de presencias, con Podemos y CHA como representantes del Gobierno, sino de ausencias. "Con estos representantes del Ejecutivo, nos hemos quedado en dique seco. No era ese el objetivo de la Mesa. Se trataba de coger el toro por los cuernos, y no se han abordado temas conflictivos como Yesa, Mularroya o Biscarrués", ha afirmado el liberal, que no entiende que, en la que debía ser una Mesa de trabajo para enfrentarse con decisión a los conflictos enquistados del Pacto del Agua, "no se haya sentado ningún representante del ministerio de Ribera o de la CHE".

Además, ha insistido en conocer qué ha pasado con la reserva hídrica blindada por ley en nuestro Estatuto de Autonomía, o de qué se ha hablado en dicha Mesa de trabajo ya que "no es que no se hayan alcanzado acuerdos relevantes, es que ni siquiera se han abordado las necesidades para responder al espíritu del agua que nació hace 30 años para garantizar las necesidades presentes y futuras de Aragón El remedio ha sido peor que la enfermedad. Lejos de afianzar el consenso, hemos ido hacia atrás".

En un sentido similar se ha expresado la portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, que ha acusado a Lambán de renunciar a más de 30 obras de regulación, a nuevos regadíos y que reduce la reserva hídrica un 5%, pasando de los 6.550 hectómetros cúbicos que recoge el Estatuto de Aragón a 6.220 hectómetros cúbicos". Por esos motivos votó el PP en contra por primera vez en la comisión, aunque el pasado año había votado en las Cortes a favor del Pacto del Agua.

"Esas decisiones corresponden a los representantes de los aragoneses, a quien tiene la legitimidad política, que es este Parlamento. Ustedes se han cargado el consenso, el Pacto del Agua, que es un acuerdo político refrendado por estas Cortes. Lo ha hecho porque sabe que aquí no hubiera tenido el respaldo necesario. Todo por blanquear un Plan Hidrológico de Cuenca que no contó ni con el respaldo de los regantes", ha dicho la portavoz del PP, que considera "gravísimo" que "de facto hayan aprobado una derogación del Estatuto de Autonomía al reducir la reserva hídrica" y también que Lambán "ha suprimido la palanca de desarrollo que son nuestros regadíos, sin tener en cuenta ni a los regantes ni las inversiones realizadas. También renuncia a 30 obras de regulación y lo hace sin alternativa y sin fijar otros puntos de almacenamiento".

La portavoz popular ha cuestionado la falta de representación de todos los partidos políticos en esa mesa a la que han mandado como experto a un comisario político (Darío Villagrasa) que ha coartado a los perfiles profesionales". Frente a esta posición del PSOE, Mar Vaquero ha recordado que el PP "está donde siempre ha estado, en la defensa del Pacto del Agua y de la reserva hídrica".

Lambán no toca "ni una coma"

Lambán, que ha insistido en que el PP "se apunta a todo lo que sea reñir", ha respondido que los acuerdos alcanzados son "importantes y sustentados por los principales interlocutores" de la Mesa del Agua. "Con la reserva hídrica no se renuncia a nada, sino que se calcula que se haga una reducción de 200 hectómetros cúbicos para no generar expectativas falsas", además de que con el actual sistema de financiación "es imposible que los regantes afronten las obras".

"En modo alguno se puede infravalorar el trabajo de esa mesa --ha continuado--. No es fácil alcanzar acuerdos, aunque hacerlo de máximos es difícil porque hay visiones encontradas, pero el acuerdo alcanzado no toca ni una coma de las grandes obras del pacto de 1992", lo que supone mantener a Aragón "a la cabeza" en la transformación de tierras de secano en regadío. El acuerdo fortalece y da vida al Pacto del Agua firmado hace más de tres décadas, que recogía hasta 151 obras de regulación, de las que se han comprometido el 60% con una inversión de 2.000 millones de euros".

El presidente ha afirmado que en el acuerdo respalda las grandes actuaciones en marcha, como Yesa, Mularroya, Almudévar o Santolea, y el impulso a los nuevos regadíos. "75 de las 151 actuaciones del Pacto del Agua están acabadas y solo se han descartado aquellas sobre las que se alcanzó un acuerdo en 2006", ha zanjado.

Las acusaciones de la oposición de que grupos como Podemos o Chunta Aragonesista entorpecen el avance en cuanto a política hidráulica tampoco las ha compartido el jefe del Ejecutivo. "Hay un grupo (PP) que entorpece mucho más el plan de los regadíos que Podemos y Chunta. Más de 30.000 hectáreas se van a modernizar y si no se modernizan más es porque los agricultores no tienen capacidad. Con dificultades se va avanzando notablemente y debemos sentirnos orgullosos".

"En este Gobierno hay distintas sensibilidades, pero en las cuestiones que no estamos de acuerdo tratamos de avanzar en regadíos de manera sostenible y compensando a los territorios que lo sufren", ha dicho censurado el "cinismo" del PP por alinearse con Coagret y los ecologistas" en la votación del dictamen siguiendo su política "de oponerse a todo".