Alianzas para sobrevivir en el centro

«No hay nada de nada», aseguran a ambos lados. Y en una pequeña parte tienen razón, aunque les sobraría un «nada» como poco a los dirigentes de Ciudadanos y el PAR, las dos formaciones que más ruido impropio han hecho en esta legislatura en la que no solo han estallado por dentro sino que se han derrumbado en las encuestas, donde apenas les da para sostener concejales y diputados. Lo saben y no lo esconden. Quizá, o sobre todo, por eso no pierden de vista al de enfrente, al de al lado, al que podría llegar a ser compañero de viaje, incluso hermano según y cómo. ¿Existe la posibilidad de que Cs y el PAR busquen una fórmula para captar más votos de centro en las próximas elecciones? Rotundamente sí. Nadie lo niega, aunque los dos matizan: «Ahora no». Aún no.

¿Y por qué ahora no? Es fácil que cualquiera lo adivine, con los dos partidos hechos trizas. Tanto que a estas alturas, mientras todas las formaciones ultiman las listas electorales de cara a las elecciones autonómicas y municipales, Ciudadanos en Aragón no ha hecho público ni un candidato en todo el territorio. El PAR, por su parte, solo ha presentado sus nombres a las Cortes de Aragón, Zaragoza, Teruel y Calatayud. Aún peor, se ha partido en tres, de momento, con las escisiones concluidas en nuevos partidos (Aragoneses y Tú Aragón), además de estar judicializado. Nueva escisión en el PAR: Tú Aragón espera sumar a 400 afiliados aragonesistas «Quedamos en hablar después de que resolvieran sus cosas», aseguran en la formación aragonesista, donde admiten estar «pendientes» de lo que va sucediendo en la formación liberal, «dispuestos a hablar con todo el mundo pero sin comprometernos a nada». Obviamente, tampoco pueden aventurarse, con el proceso todavía arrancando y el amigo naranja sin cabeza visible. Incluso así, «todo lo que sea sumar será bueno», reconocen tras asumir las fugas que, según sus cuentas, no llegan a cien pese a que las apuestas de Elena Allué con Aragoneses y la última de aliaguistas con Tú Aragón parecieron más amenazantes. En una posición igual de embrollada está Ciudadanos, cuyas guerras internas se vieron venir desde el pasado verano, cuando se formó la plataforma SomosCs y se forzó una refundación que, a simple vista, ha servido para poco. Según sus estatutos, debería tener finiquitadas sus agonías electorales antes del 15 de marzo, pero la cuenta atrás parece ir más dirigida hacia una detonación que al comienzo lógico de la precampaña electoral. Boom va a sonar en cualquier caso. La gestora Tras nombrar a una gestora, presentada hace dos semanas con la encomienda de decidir el futuro de Cs en Aragon, y con un plazo de 15 días para realizar su labor, en la semana entrante debería conocerse su decisión final. Debería. Los siete elegidos para esta labor han contactado en este periodo con un buen número de afiliados para consultarles hacia dónde debe ir este partido que, por otra parte, ya decidió unilateralmente no convocar primarias en Zaragoza. Esa vergüenza primera hoy parecen llevarla unos y otros con naturalidad. La gestora nació viciada para algunos, elegida exclusivamente para que sus conclusiones fuesen las que esperan y desean quienes impulsaron su nombramiento. Para otros es el parapeto donde va a refugiarse la Ejecutiva nacional a la hora de dar a conocer sus decisiones, ya que sus conclusiones (las de la gestora) no son vinculantes. Es decir, la última palabra la tendrá Pérez Nievas, el coordinador nacional del partido. De momento, para que vayan imaginando, el viernes deberían haber entregado sus apreciaciones. No lo hicieron. Van a seguir trabajando unos días más. Eso dicen. O eso dicen que dicen. La gestora de Cs decide en 15 días si hay primarias en Aragón Coinciden todos en que han sido numerosas las reuniones y entrevistas con afiliados y representantes institucionales. Y hay quien mete el dedo en la llaga, en el meollo de partida que demuestra que algo hay. «Parece que los gestores dan más importancia a quién proponer como candidatos –dando así por muertas las primarias exigidas en estatutos– y en tantear cómo se vería una convergencia con el PAR de Alberto Izquierdo, que al proceso en sí», advierten desde el círculo crítico. Así, parece que será la Ejecutiva nacional la que decida pulsar el botón de la cuenta atrás hacia la detonación. Mientras tanto, vuelan nombres y rumores al entender que definitivamente incumplirán sus recientes estatutos y no habrá primarias. A Pérez Calvo, por decir, lo mantienen unos en su posición actual en las Cortes y otros lo ven camino del ayuntamiento, dejando el paso libre a La Aljafería para Ramiro Domínguez o Beatriz García, a quien también señalan algunos para ambas instituciones. Claro que todo esto tiene que pasar primero por Madrid. Y a casi todo, se entiende, dirán que no para mantener ese plan preconcebido que han escondido detrás de la formación de esta gestora. De González Barriga, por cierto, al que anunciaron como candidato a la capital, no se habla. Buscarse la vida Mientras tanto, nadie niega que hay muchos afiliados de Cs, sobre todo en los municipios pequeños, que se están buscando la vida --más por supervivencia que por transfuguismo-- en otros partidos. Irónicamente, incluso en el PAR, donde debería converger el centro-derecha para tratar de sobrevivir y que, «casualmente», ha dejado algunos puestos sin designar. «Cada vez está más claro que hay que buscar ese espacio, aunque no vamos a hacer opas ni meternos en casa de nadie», dicen fuentes del partido naranja, que harán un llamamiento al voto útil «sin cerrar la puerta a nada que pueda garantizar la estabilidad». Para ello se piensa, por ejemplo, en buscar una fórmula de colaboración. Pasaría por identificar los municipios donde uno u otro (PAR o Cs) tenga más fuerza y presentar allí solo esa lista. A día de hoy, no obstante, insisten en la dicotomía. Por un lado, «sería absurdo fragmentar ese espacio». Por otro, la cuenta atrás corre en contra de las alianzas. Ni siquiera ayuda la Justicia, en la que sigue taponado el PAR, por consiguiente Arturo Aliaga, que está pero no se le ve. Todo está muy verde, los partidos no han tomado las decisiones necesarias y el tiempo impide llegar a grandes acuerdos como la unión puntual de las siglas. Incluso se ve «imposible» que se halle una fórmula conjunta para el Gobierno de Aragón. Así las cosas, la alianza de partidos quedaría para pactos puntuales en municipios. Sí, es bien posible cuando ambos salgan del atolladero. Esta semana debería hacerlo Cs. Debería, pero el enésimo retraso da para pensar que en Madrid se saltarán otra vez sus propios estatutos, los mismos que renovaron hace cuatro días. Ya hay quien apuesta por que no se anunciarán las decisiones hasta que no terminen los plenos del Parlamento de Aragón. Evitarían así el alboroto en el grupo parlamentario, que bien se sabe está requetedividido y en contra de su portavoz. Queda una sesión, el 23 y el 24 de marzo. El 3 de abril se disuelven las Cortes y todo quedará en silencio. Que calculen bien, no obstante, no los vayan a recoger con la escoba.