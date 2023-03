Aragón pasa página pero las huellas del covid siguen en pie

Los grandes acontecimientos se recuerdan, al igual que las grandes tragedias pero con el paso del tiempo, sobre todo estas últimas se conmemoran en los aniversarios y solo los protagonistas la tienen en mente. Con el SARS-Cov-2 sucede casi lo mismo. Ya casi nadie recuerda que se acaba de cumplir tres años desde que se notificó el primer caso en Aragón (4 de marzo), ni desde que falleció la primera persona en la comunidad (dos días después), ni de que hace tres años España estaba a punto de decretar el Estado de Alarma (14 de marzo) para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid. España se encerró. Aragón se encerró. Las calles quedaron desiertas y nadie salía a la calle salvo para comprar alimentos y productos de primera necesidad, acudir al centro médico, al trabajo, o a cuidar mayores, menores y dependientes. Pocos se acuerdan ya de aquello, de que los bares y restaurantes cerraron y de que tomarse una cerveza o un café solo podía hacerse en casa.

Ahora, tres años después, vale la pena recordar las cifras para que no caigan en el olvido. Casi la mitad de la población ha pasado el coronavirus (465.284) –solo es un número ya que muchos aragoneses se han reinfectado en varias ocasiones– y los fallecidos rozan los 5.450, casi 600 en este último año, cuando ya parecía que se había superado la crisis. La vacunación ha servido no para curar pero sí para que los efectos fueran menos graves. Se han administrado más de 3,2 millones de dosis y menos de 300.000 corresponden a la cuarta vacuna. Por no hablar de los millones de test y pcr vendidos.

Los aplausos a los profesionales han tornado a enfado cuando un ciudadano no es atendido en una semana

Son solo cifras. Hace ya tiempo que el Gobierno de Aragón no notifica el número de casos diarios, ni de hospitalizados ni de fallecidos, lo actualiza una vez a la semana en el boletín epidemiológico y una vez al mes en el portal de transparencia. Cómo hemos cambiado. Ya nadie habla de olas (y hemos pasado nueve en estos tres años), tampoco de variantes ni de ómicron, ni de Pfizer, de algo llamado pasaporte covid, ni de si el coronavirus surgió en un mercado o en un laboratorio de China; ni de lo que echamos de menos a los amigos y a los familiares con los que no nos pudimos juntar durante semanas; ni de que las Navidades, las del 2020, las pasamos en grupos burbuja (menuda palabra). Los mayores sufrieron, solos, en casas y en las residencias; los niños, también, en su caso en casa porque no podían ir al colegio.

Se dijo que de esta crisis saldríamos más fortalecidos. ¿Seguro? Como personas quizá, como sociedad... Hubo aplausos cada día, sí cada día, a las ocho de la noche para mostrar el reconocimiento a los sanitarios. Se contrataron alrededor de 2.000 profesionales extra que hubo casi que sacar de debajo de las piedras. Los MIR, los extranjeros sin él se sumaron a la causa, se recuperó a jubilados; el personal temporal se incrementó en una media de 2.000 personas pasando de 6.000 a 8.000 y el gasto sanitario fue, los dos primeros años de pandemia de 52 y 95 millones, respectivamente.

Cambio de ritmo

Esos aplausos se han convertido ahora en reproches porque se tarda mucho en coger el teléfono o porque en una semana todavía no han atendido a un paciente. Los sanitarios agotados y la sanidad convaleciente. No, no ha salido fortalecida, sino todo lo contrario, con una huelga desconvocada y otra que si no cambia la situación sí que se realizará el 31 de marzo. Antes, el 26, habrá una gran protesta ciudadana.

Se habla de que faltan profesionales sanitarios, sobre todo médicos; pero la plantilla ha crecido en más de 3.500 sanitarios, aunque los datos se quedan en enero de 2022, con 21.424 trabajadores públicos en el Salud, frente a los 17.856 de 2020. El mundo rural es el más difícil de cubrir.

También de que hay que ampliar las plazas MIR porque Aragón ofrece el máximo (343 plazas) o aumentar el número de estudiantes en el grado de Medicina; y se están dando pasos para ello, para que se ofrezca el grado completo en Huesca (ahora solo la mitad) y que se pueda impartir en la universidad San Jorge (privada).

Este es quizá el principal problema, el que se escondía bajo las alfombras y ahora ha salido a la luz. También puede ser que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que se atienda sin demora. La población se va habituando a la cita previa, a usar una aplicación para ponerse en contacto con su médico, pero no a que no se le atienda cuando se demande.

Y ahí están las demandas de los sanitarios, que han visto como su situación laboral empeoraba o que lo que antes se veía normal ahora no. Los sindicatos médicos han logrado firmar un acuerdo con el Salud por el que se han limitado sus agendas. 35 en el caso de Medicina de Familia y 28 en Pediatría, la creación de listas de rebosamiento para atenciones en horario vespertino y la exención de guardias para los mayores de 55 años. Todo a base de retribuciones.

La negociación está ahora con los sindicatos de base que no ven atendidas sus demandas (apertura de centros de salud hasta las 20.00 horas, 35 horas semanales y la carrera profesional...) por una administración que sí atendió las de otros. Ven «agravios comparativos». La negociación sigue en pie. Y la huelga también para el 31 de marzo si el Salud no lo impide. Antes, una llamada a la movilización ciudadana el 26 de marzo.

Poca enseñanza ha dejado el covid, que ha terminado por convertirse (y en eso lleva un año) en un virus más, compitiendo o más bien superado ya por la gripe, que hace estragos entre la población.

La mascarilla, ese producto que hace tres años cuando se impuso era imposible de conseguir y cada ciudadano pagaba lo que se le pidiera, es el último resquicio que recuerda que hace tres años empezamos a protegernos y a proteger a los demás de un virus entonces desconocido llamado covid y que ahora (casi) ha quedado en el olvido.