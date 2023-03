Cuando me pidieron escribir unas líneas de opinión sobre esta pandemia, que ha barrido nuestras vidas, no sé por qué, lo primero que recordé es que hace tres años, para estas fechas tuve la misma petición de este medio de comunicación. Sabía que me escocería, pero mi primera reacción fue buscar el artículo que escribí y releerlo. Me gustaría decir aquello de «esto ya lo decía yo» o «se veía venir», pero no puedo.

De entre aquellas líneas, algunas ideas fueron finalmente fallidas y otras acertadas, como suele pasar por lo general en nuestras vidas o en nuestras decisiones profesionales o personales. En aquel momento, en aquel contexto, argumentábamos con lo que sabíamos, con el respaldo de lo que íbamos conociendo poco a poco y, sobre todo, intentábamos comunicar con prudencia. Porque eso no ha cambiado: el miedo es un potente motor que no suele acompañar las mejores decisiones en las sociedades. Tres años más tarde sabemos más, muchísimo más, sobre el virus, las vacunas, la gestión de una pandemia, la respuesta social, la coordinación nacional, la internacional, la mirada jurídica, los medios de comunicación, las mentiras o las verdades a medias. Pero, sobre todo, lo que hemos incorporado es una experiencia impagable. Laurence J. Peter, más conocido por el llamado principio de Peter sobre la incompetencia, decía: «Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y es, no aprender de la experiencia» Esta vivencia ha dolido. Y mucho. La realidad social En Aragón hemos sufrido 8 ondas epidémicas, prácticamente toda la población infectada, más de 5.000 fallecidos, 22.000 hospitalizaciones, 1.800 estancias en UCI, cientos de miles de consultas, millones de pruebas diagnósticas y miles de profesionales de la sanidad tensionados al límite. Además, porque semejante presión, ha ido, por fortuna, acompañada de una estrategia de vacunación nunca vista en nuestro país. Más de 3.260.000 vacunas frente al covid puestas en Aragón, lo que ha supuesto que más del 90% haya recibido una pauta completa y más del 50% alguna dosis de refuerzo. Las cifras son mareantes. Ha sido uno de los efectos de esta pandemia: acostumbrarnos a magnitudes no conocidas. Este largo recorrido nos ha permitido pasar de héroes a villanos y viceversa, en varias ocasiones. Los territorios que fueron un ejemplo por su gestión pasaron a ser a ser un desastre en otros momentos. La hemeroteca nos lo recuerda. Pero detrás de las cifras hay rostros, vidas, personas que han sobrevivido como han podido, algunos sin trabajo, otros esenciales, encerrados en casa, solos o con demasiados convivientes, con miedo, incertidumbre, mayores en residencias dependiendo de cuidadoras entregadas, colegios pasando frío y sin compartir recreos. Esa otra realidad, la que se oculta en estadísticas sociales o económicas o en los intangibles, no debemos ni podemos olvidarla. Ese es el reto. Siempre he creído que la gestión y lo vivido en la pandemia requerirá años de estudio, distancia y sosiego, evaluación de lo técnico y reflexión compartida sobre lo experimentado. Pero hasta ese momento, no me resisto a apuntar algunas señales en el camino de lo aprendido, resultado del conocimiento y de la experiencia. Todo me parece importante, pero poder disponer y mantener unos buenos servicios públicos es fundamental. Hablo de la sanidad, que ha tenido que hacer frente a retos no conocidos, pero también de los servicios sociales, de las residencias o de la educación. Si en Aragón hemos podido resolver las situaciones con dignidad ha sido por el esfuerzo de organizaciones y profesionales que sabían el papel que tenían que jugar. También en estos espacios había miedo e inquietud, pero el objetivo ha estado claro. Había que estar. Por eso la primera reflexión es obvia: necesitamos servicios públicos fuertes, reconocidos, eficientes y sostenibles de los que seguir sintiéndonos orgullosos. Además, en algunos ámbitos, como el sociosanitario, la colaboración público-privada ha sido un referente de buen trabajo. Una sociedad solidaria y organizada es un segundo elemento trascendente y fundamental para llegar a buen puerto. Entidades, asociaciones, redes de barrios o de vecinos en muchos municipios, han llegado donde los servicios públicos lo tenían más complicado. Y estas redes han sido especialmente efectivas para los más necesitados, proporcionando ayuda, apoyo, cuidados o alimentos a aquellos que tenían más dificultades por su situación de soledad o de vulnerabilidad social. La solidaridad también es el sustento ideológico que mantiene y posibilita la idea de los servicios esenciales, claves para cualquier situación de emergencia. Y, por último, solidaridad es lo que explica una estrategia de vacunación con tanto éxito y que justifica que alguien se vacune simplemente para proteger a los que le rodean. Conocimiento accesible Y hay un tercer elemento de aprendizaje. Es la necesidad acuciante de apoyar las decisiones en el conocimiento disponible, salvando batallas ideológicas y siendo conscientes de que, en crisis sanitarias, o de otro tipo, siempre hay muchas áreas de incertidumbre y de duda, y que muchas veces se elige entre opciones que no son las mejores, simplemente son las que se pueden tomar. Este conocimiento debe ser transparente, accesible y debe contrarrestar posiciones negacionistas que se amparan en una supuesta libertad de expresión para justificar lo injustificable. Pero servicios públicos potentes, sociedades solidarias que ayuden a salvar las desigualdades y conocimiento sólido y transparente requieren tiempo, recursos e intenciones inequívocas para generarlos y mantenerlos. Incluso en los momentos en que más se cuestionan, sobre todo en esos momentos. Cuando lo que impera es un mercado que busca ajustes en lo público y reivindica una toma de decisiones donde valen más las libertades individuales que el beneficio colectivo, ahí hay que recordar que ésta no es, ni mucho menos, la última crisis ni quizás la peor. Esta es la esencia de la salud pública.