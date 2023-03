En Aínsa, capital del Sobrarbe, se celebrará este jueves una concentración para protestar contra el proyecto de la unión de estaciones. Tendrá lugar en la plaza Mayor de la localidad oscense a las 19 horas bajo el lema 'Salvemos Canal Roya' y ha sido convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Se trata de una convocatoria ciudadana que quiere mostrar su rechazo a la ampliación del dominio esquiable de la comunidad, aunque desde el Gobierno de Aragón se insiste en que hay mucha más gente a favor del proyecto que en contra, pese a que hagan menos ruido.

“Siempre hay voces que están en contra de todos los proyectos. En todo caso también hay voces que están a favor en el Pirineo. A mí, desde luego, no se me ha ocurrido apoyar la unión de estaciones como una especie de ejercicio intelectual cocinado en el Pignatelli. Lo que hemos hecho ha sido atender una reivindicación histórica del territorio. Siempre hemos entendido que era una reivindicación mayoritaria de los ayuntamientos, los valles y los empresarios, que algo tendrán que decir al respecto", ha dicho Javier Lambán, invitándoles a pronunciarse justo en la comarca del Sobrarbe, la única de las pirenaicas cuyo turismo no depende directamente del esquí.

El jefe del Ejecutivo ha confesado respetar la protesta, pero se ha mostrado "absolutamente convencido de la sostenibilidad del proyecto" y de que esa unión de estaciones a través de Canal Roya "va a causar impactos mínimos, tanto desde el punto de vista visual como medioambiental".

"Está diseñado así (medioambientalmente sostenible) y entre otras cosas el proyecto cuesta más dinero de lo que costaría en otras condiciones porque se toman muchas medidas para garantizar el bajo impacto y la reversibilidad de la inversión", ha concluido Lambán en su visita a Sobrarbe, donde ha invitado a pronunciarse a quienes están a favor de la unión de estaciones.