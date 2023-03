Maite Casademunt (Barcelona) es la directora creativa de la firma de moda Lola Casademunt, una marca que fundó su madre en 1981. Su estilo está marcado por los colores vivos, atrevidos y el 'animal print', pero sus diseños no reniegan de la comodidad. Aspira a vestir a la mujer en el día a día y es una de las protagonistas de la Aragón Fashion Week, que se celebra esta semana. Este lunes ha impartido una conferencia en el patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, en Zaragoza.

A llamado a su charla en Zaragoza ‘Una mujer punk, pretty y powerful’. ¿Qué significan para usted estos tres términos juntos en la misma frase?

De lo que hablo es de la mujer normal que somos todas, porque todas tenemos ese momento de las tres ‘p’: el punk, el powerful (poderoso) y el pretty (guapa). Yo siempre digo que la mujer, depende de cómo nos levantamos por la mañana, tenemos una manera u otra de actuar. Hay días que te levantas y te sientes empoderada y muy fuerte. Este día te puedes poner un ‘animal print’, te puedes poner color… Pero hay días que necesitas la capa invisible, que necesitas estar en un segundo plano. Y todas somos la misma mujer, pero dependiendo del día, o de las hormonas (ríe), nos sentimos más punk o más powerful. Pero a mí lo que me encanta es hacer el traje de la seguridad, que es el mejor traje que puede llevar una mujer. Cuando una se siente bien consigo misma desprende una energía y una seguridad que no hay mejor traje que ese. Y en Lola Casademunt lo que tenemos que hacer es intentar que la mujer se sienta bien consigo misma. Que no la disfracemos y que saquemos lo mejor de ella.

Apuestas por ropa en esos términos pero que pueda llevarse en el día a día.

Totalmente. Ropa versátil. Hoy en día la mujer va como un bólido, entonces necesitas ropa con la que te puedas ir a trabajar y luego ponerte un tacón e irte a un evento. Hemos de pensar en la comodidad de la mujer para que pueda estar en varios frentes a la vez e intentar ponerle fácil la vida. Y en Lola Casademunt, que es una empresa creada por una mujer para la mujer. Qué mejor que nosotras para pensar en las mujeres y en su comodidad y felicidad.

En la Aragón Fashion Week de este año uno de los ejes es la sostenibilidad de la moda. ¿Es algo en lo que también piensa Lola Casademunt?

Sí. Tenemos un programa que es el 'Lola loves life' que es de sentido común. Las empresas que queremos perdurar en el tiempo hemos de proteger el planeta. Es por nosotros mismos. En Lola Casademunt tenemos el objetivo de intentar ser en el 2025 100% sostenibles. Todo lo que es 'packaging' (embalaje) ya lo hemos cambiado, el plástico lo hemos cambiado por PLA, los tejidos son sostenibles, talleres de cercanía y kilómetro cero… Estamos enfocados en ese cambio.

¿Y es fácil en un mundo como el actual, en el que prima la 'fast fashion', la ropa de usar y tirar, conseguir hacerse un hueco?

Justamente se nos está haciendo un hueco por ser diferentes. Hoy en día nadie necesita de nada. Todo está a tope y todos tenemos de todo. Tú abres el armario y tienes que sacar algo para meter otra cosa. Nosotros creemos en una moda emocional. Yo siempre intento hacer cosas que enamoren, que la gente se lo quiera llevar porque le despierta algo. Nadie necesita nada, insisto, entonces lo que yo quiero es conectar con la gente, ya sea con un color, con un estampado o con un patrón con el que te digas: “ostras, que guapa estoy”. Ese es el valor que queremos aportar.

A la hora de diseñar, ¿es más importante pensar en lo que le gusta a una misma o lo que le gusta a los demás?

Pensamos en conjunto, pero es importante que cada una adapte la moda a una misma. Si eres alta, si tienes pecho, si no… Cada una tiene que probar, no todo es para todas. Intentamos sacar lo mejor de cada mujer y adaptarlo a su cuerpo.

¿A quién le gustaría vestir?

Tengo un reto marcado que espero que algún día pueda cumplir que es vestir a la reina Letizia, que me haría muchísima ilusión, y a Rosalía. Son la 'powerful' y la 'punk', y las dos son 'pretty', aunque las dos tienen momentos de ser 'powerful' y 'punk'. Esa es una ilusión y espero cumplirla algún día.

La marca, como empresa, está creciendo de manera exponencial desde que en 2018 decidió dar el paso de profesionalizarla. Tiene ya 10 tiendas en España, más de 100 empleados, la facturación crece año tras año… ¿Cuándo piensa en el futuro qué es lo que ve?

Soy una persona que no tengo límites. 'Sky is the limit' (el cielo es el límite). A mi me encanta soñar en grande y me encantaría ver cumplido el sueño de ser un referente internacional. Mi cabeza la tengo en el panorama internacional. Yo sé que todo lo que haga fuera será valorado en España. Y estoy muy contenta con todo lo que estamos haciendo en España pero mi ilusión es seguir creciendo. Estamos ya en 20 países, que es una pasada, y estamos vendiendo porque gusta el producto, no por la marca, porque aún no nos conocen fuera. Y eso me encanta. Poder vender porque gusta tu estilo internacionalmente me hace mucha ilusión. Y pienso que tenemos mucho potencial. Sin dejar España y trabajando aquí tengo el foco puesto fuera porque creo en nosotros y espero ser un orgullo para los españoles.

Aquí en Zaragoza abrió una tienda hace pocos meses. ¿Qué respuesta le están dando los aragoneses?

Muy buena. Es una tienda muy bonita y está funcionando muy bien, así que estamos muy contentos porque creo que nuestro estilo no es para todo el mundo pero a quien le gusta le encanta. Mucha gente no nos conocía y cuando descubren el mundo Lola y nuestro estilo se convierten en Lola 'lovers' y Lola 'fans'.

Ahora vienen elecciones y las políticas necesitan proyección. ¿Cambian su forma de vestir?

Totalmente. A mí desfile vino la ministra Reyes Maroto vestida de nuestra marca con un traje fucsia espectacular. Y te digo una cosa: es muy importante que una mujer tenga ese mensaje no verbal que es el del look, le da más fuerza. A una persona que encima es talentosa, es buena y si sale de su zona de confort que es ir de negro, que es lo fácil… Dar un paso para adelante con un traje fucsia o con un estampado es enviar un mensaje, es dar un triple salto mortal. Es decir que puedes con eso y con lo que te echen.

El año pasado le dieron el premio Mujer Empresaria 2022 de CaixaBank. ¿Qué supone un reconocimiento así?

A mí me encantó. Yo no me lo esperaba y cuando me lo dieron estaba feliz. Yo soy una persona muy apasionada y que siempre estoy vendiendo ilusión, y cuando la gente cree en ti y te reconoce dices: “Ves como no era solo un sueño, que era verdad”. Es un premio para los que han que han apostado por mí. Siento que no les he defraudado.

¿Vio la alfombra de los Oscar? ¿Quién le gustó más?

La vi solo por encima, pero he pensado que faltaba un look Lola Casademunt. Había looks monos, pero faltaba algo con más fuerza. Era todo muy sobrio y con colores muy tranquilos. Faltábamos nosotros (ríe).