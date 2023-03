El alcalde de El Frago: "No quiero ser cómplice del PSOE, que se pone de perfil con la macrogranja"

Se ha dado de baja del PSOE porque cree que "no es ni socialista ni obrero". ¿Cómo ha llegado a esta situación?

Porque ser socialista o ser de izquierdas desde mi punto de vista es otra cosa que la que se está haciendo en Aragón, echándose en brazos del primer lobby que viene a la hora de poner un molino o una granja porcina y no decimos nada. Y lo de obrero, a la vista está. No hay una defensa clara del trabajador. Hay mucho partido, eso sí, porque se piensa mucho en ganar las elecciones. Y español también. Te recuerda la situación un poco a la canción de Javier Krhae de Cuervo Ingenuo. Y te dices: qué poco hemos cambiado, qué poco hemos avanzado.

¿Lo sientes sobre todo por el PSOE en Aragón, o a nivel general?

A nivel general. Yo tengo el honor y el privilegio de ser un alcalde de un pueblo de 139 habitantes y aquí no ha venido nadie para ver por qué hemos triplicado la población, por qué se ha abierto una escuela, por qué hemos sido de los pocos pueblos solidarios en las Cinco Villas de acoger a dos familias ucranianas... Por qué los abuelos tienen un comedor social... Esas cosas creo que a nivel nacional tendrían que dejar de darse estacazos, coger un coche oficial de los miles que tienen y pasar por estos sitios donde suceden cosas distintas. Creo que eso es ser socialista de verdad. Eso es estar con la gente. Los partidos existen para solucionar la vida de la gente, no para hacer lo fácil difícil y lo difícil, imposible. A nivel estatal no comulgo con muchas cosas de las que hacen; a nivel aragonés, no comulgo con ninguna; y a nivel comarcal, estamos en las antípodas. Esto son cortijos donde ponen a sus manijeros, a sus capataces, los tienen controlados y cada vez que hay una subvención damos palmas. O cada vez que habla el amado líder damos más palmas y ya está. Y para eso servimos las bases que en realidad tendríamos que ser importantes. No cobramos un duro. Nos cuesta dinero estar aquí. Y no nos hacen ni puñetero caso.

¿En qué momento cambió esto? Lleva cuatro años de alcalde con las siglas del PSOE.

Yo presenté un proyecto contra la despoblación que estaba funcionando muy bien en El Frago en la comarca y la DPZ, nos hicieron caso omiso. Tenemos el problema de nuestros montes, que estamos en mitad de un polvorín y la semana pasad tuvimos un incendio y nos podemos convertir en una nueva Sierra de la Culebra. Hemos presentado a la comarca y a la diputación, al Gobierno de Aragón unos estudios para hacer una toma de agua para helicópteros porque no hay, y lo han metido en un cajón y no nos han hecho ni caso. Todo esto te va minando hasta que un señor decide poner una granja porcina pidiendo 28.552 metros cúbicos de agua, siendo que en el pueblo gastamos 4.620. Es decir, siete veces más. Yo intenté hablar con la gente del partido y se han puesto de costado. No quieren saber nada. Esto está denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Han salido niveles altos de nitratos y se siguen poniendo de perfil. También compañeros míos del PSOE que son alcaldes como yo. Entonces llega un momento en que yo no quiero ser cómplice de esto. Yo no quiero ser cómplice del recorte en las ambulancias tampoco, ni de que mañana recorten las urgencias, de que los médicos estén mal pagados... Yo no quiero ser cómplice de esto.

Cuando hace cuatro años decidió presentarse por las siglas del PSOE, imagino que compartía los ideales del partido. Algo se ha roto desde entonces, ¿no?

Yo entendía que llevaban tiempo trabajando en Aragón, que más o menos sin llegar a mis ideales al 100% porque igual soy demasiado idealista, pero veía que se podían hacer bien las cosas siendo el partido que gobernaba en la comunidad. Que se podían hacer cosas nuevas, luchar por la comarca. Pero al final me doy cuenta de que no interesa en las Cinco Villas. Interesa tener una comarca "a", que es la que se lleva las subvenciones y las cosas bonitas; y una "comarca b", donde nos quieren equiparar literalmente al Congo o a Bolivia porque, estando a 50 minutos de Zaragoza, nos quieren quitar el agua de boca con la permisividad del PSOE en Aragón, del PAR, y la complacencia de Así Ejea, que me demuestran que es el PSOE vestido de otra manera.

¿Qué tiene previsto hacer de cara a las próximas elecciones?

Por supuesto presentarme. Entiendo que la política está para ayudar al ciudadano y al vecino. Y cada vez que me pongan un micro o me dejen expresarme, me expresaré con mis ideas. Que es lo que debería hacer desde Pedro Sánchez hasta el último militante del PSOE. Desde Feijóo hasta el último militante del PP. O desde Abascal al último militante de Vox. Entiendo que debe ser un derecho. Estamos casi a mitad del siglo XXI y todavía tenemos miedo y nos dejamos manejar por las élites. Yo vivo a 20 minutos de Javier Lambán. En diciembre, le mandé una carta preocupado. ¿Javier Lambán está en el olimpo de los dioses y no puede llamar al alcalde de El Frago? ¿No nos podemos tomar un café? Me parece que ni hay que ser popular ni populista, hay que ser del pueblo. Y ahí estamos.

¿No ha tenido ninguna llamada del presidente y secretario general del PSOE?

No, no, para nada. Esperaba algo, pero no. Te das cuenta de que pintas menos que "Pichorras en Pastriz". Hicimos un homenaje al primer alcalde de la democracia y para entonces, vino, bonitas palabras, bonitas fotos, todo muy bien. Pero, ¿me quiere decir que no tiene cinco minutos para llamar al alcalde de El Frago que está preocupado porque le quitan el agua de boca a su pueblo? Me parece que ser socialista es eso.

Desde que hizo pública su baja del PSOE, ¿ha podido hablar con alguien del partido, le han llamado?

Ni nadie se ha puesto en contacto ni yo me he molestado en ponerme en contacto con nadie. Ha habido un desencanto. Entiendo que soy una persona incómoda, voy a decir siempre lo que pienso. Y entiendo que ellos estarán más cómodos ahora, y yo estoy bastante más cómodo también. Se lo deberían hacer mirar.

¿Ha pensado con qué siglas se va a presentar, o irá de independiente? ¿Le van a seguir sus compañeros en el ayuntamiento?

En el ayuntamiento yo estaba gobernando en minoría con el PSOE. Me voy a presentar, pero no sé por qué lista, si por independiente o cómo. Es lo de menos. Al final, me presentaré con alguien que tenga un plan claro para el país, para Aragón y para las zonas despobladas. Alguien que dé luz y aire fresco a esta comarca que tiene infinitas posibilidades.

¿No ha recibido llamadas de otros partidos al saber que se daba de baja del PSOE?

Sí, sí, claro. Ha habido partidos que me han llamado, pero muchos los desecho porque no tienen un proyecto. Es un mal endémico de la política. Al alcalde de El Frago le toca ahora denunciar, pero yo soy feliz haciendo cosas. Y aquí nadie propone nada que sea diferente a lo que ya tenemos.

A día de hoy, ¿no se ve cerca de ningún partido existente?

No. Me veo cerca de algún partido de izquierdas, o de ser independiente. Pero no lo he decidido todavía. Bastantes problemas tenemos los alcaldes de pueblos pequeños como para pensar en estas cosas. Esto es la última de las preocupaciones por quién te presentas.

¿Cómo se está viviendo esto en el pueblo?

Si me presento es porque me siento apoyado por mis vecinos. Y no hay mayor problema. Muchos incluso me han felicitado por la valentía y por decir lo que pienso. Me dicen que ya era hora, y que era el sentimiento de gran parte de la ciudadanía. Y ahí estamos en la pelea. Hemos denunciado a la Fiscalía medioambiental el tema de la granja, ahora nos toca el tema de las ambulancias... ¿Qué será lo siguiente, un cementerio nuclear? Esperamos cualquier cosa mala. Las buenas van para el otro lado de la comarca.