El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este martes, cuando se cumplen tres años del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que a pesar de las equivocaciones, su Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para afrontar una crisis desconocida de un impacto "brutal", ante la que la sociedad se comportó de manera ejemplar y con la que se ha aprendido a hacer frente a este tipo de situaciones.

"Nadie en su sano juicio pensaba, de entrada, que en pleno siglo XXI y en unas sociedades están avanzadas desde el punto de vista científico como las nuestras pudiera irrumpir una pandemia a la manera medieval" y para la que el sistema sanitario, ha enfatizado Lambán en una rueda de prensa, no estaba "en absoluto preparado".

Una circunstancia a la que el presidente de Aragón ha añadido el "error histórico de dimensiones colosales" de Europa por decidir hace algunas décadas "desindustrializarse" y llevar la producción de muchos productos a China y a otros países, como las mascarillas o los respiradores, que no había en cantidad suficiente para dotar a la sanidad.

Eso abocó a situaciones "absolutamente angustiosas", ha recordado Lambán, quien también se ha referido a que hubo que hacer frente con las decisiones a una dispersión de criterios por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, de modo que algunas de las que adoptó su gobierno habían tenido el visto bueno del de Navarra pero no las autorizaba el TSJA, con lo que su Ejecutivo, y fue el único entre las comunidades, aprobó una ley para afrontar la emergencia.

Ha admitido, en todo caso, que si ahora empezara de nuevo la pandemia "seguramente muchas de las cosas que hicimos -ha dicho- no las haríamos y algunas cosas que no hicimos las haríamos". "Hemos aprendido cómo hay que hacer frente a ese tipo de fenómenos, ahora bien, ojalá no tengamos que utilizar los conocimientos adquiridos", ha apuntado el presidente.

Para Lambán, la sociedad española en general respondió bien y la aragonesa "de manera ejemplar", y el sistema sanitario "de una manera admirable, teniendo en cuenta las circunstancias, al igual que el educativo, por lo que desde la autocrítica con muchas de las respuestas que se dieron, el Gobierno nunca regateó esfuerzos económicos ni se arrugó a la hora de tomar medidas, además de que fueron "generosos" habilitando ayudas para paliar el impacto económico, entre otras medidas, con un plan de apoyo a la hostelería que fue "de los más ambiciosos de España".

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance", ha remarcado Lambán, para quien hay "muchos asuntos de los que sacar pecho como sociedad y como sistema", lo cual no implica que pinte un panorama "de rosa", porque "seguramente -ha admitido- nos equivocamos en muchas cosas".

Lambán ha destacado además que la pandemia sometió a la sanidad a un estrés "brutal", y aunque su Gobierno ha aumentado en ochos años el presupuesto en mil millones, este año el mayor aumento entre las comunidades, del 13 %, e incorporado a unos mil profesionales, ya antes empezaba a apuntar algunos problemas como en el resto de autonomías, entre otras cuestiones, por un déficit de profesionales por una mala planificación de los sucesivos gobiernos de España.

Soluciones a la supervivencia de la Sanidad nacional

Ante esta situación, su Gobierno presentó el pasado enero un análisis sobre las insuficiencias del sistema público de Salud con el objetivo de abrir un debate con las distintas comunidades autónomas que permita aportar soluciones que garanticen la supervivencia de la Sanidad en España, un documento abierto a la participación que ya está prácticamente listo, por lo que la semana próxima, previsiblemente, se presentará y se remitirá a las comunidades y al Ejecutivo central. Este documento incluye, además de las propuestas del Gobierno de Aragón, las aportaciones de alrededor de 35 entidades.

El objetivo es iniciar un debate que es "urgentísimo", y aunque será difícil que se produzca antes de las elecciones autonómicas de mayo, se habrá "adelantando un trabajo" que los siguientes gobiernos autonómicos tendrán que acometer "de una manera absolutamente indemorable", porque de lo contrario puede llegar un momento en el que la sanidad pública "colapse".

Al cumplirse tres años de la declaración de la pandemia de covid-19, la consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés, considera que, una vez superado "con éxito" este periodo, el sistema sanitario español merece una reflexión para que siga siendo referente mundial.