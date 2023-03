Ascensión Ezquerro, vocal de la junta de Long Covid Aragón ha sido la encargada de leer al mediodía, en la cuenta de twitter de la asociación el manifiesto, con el que las asociaciones de toda España reclaman no quedar en el olvido. Ha sido una convocatoria nacional, ya que en el mes de abril tienen previsto realizar una concentración presencial en Zaragoza, para dar a conocer su problemática.

La lectura ha coincidido con el tercer aniversario del estado de alarma en España. Este es el manifiesto:

Manifiesto COVID persistente: No nos dejen solos

"Hoy es martes 14 de marzo de 2023, ¿os suena la fecha? Hoy se cumplen tres años del inicio del estado de alarma, decretado para intentar paliar la pandemia por el coronavirus. Este decreto llevó a la población al confinamiento en casa durante más de tres meses. Hoy, cuando ya parece que ha vuelto la normalidad, cuando casi nadie usa mascarilla, símbolo del covid y es obligatoria en muy pocos lugares, cuando casi nadie se acuerda ya de aquel señor que salía todos los días en la tele para dar unos datos alarmantes, la pesadilla continúa, sin embargo, para casi dos millones de ciudadanos de este país que sufrimos COVID Persistente, término que los afectados hemos adoptado para esta nueva enfermedad, surgida a raíz del covid.

La pandemia fue algo nuevo para lo que no estábamos preparados, gestionarla fue muy difícil y requirió muchos esfuerzos, supuso una revolución en unas circunstancias que no habíamos vivido anteriormente y para ello hubo que transformar la Sanidad, investigar a marchas forzadas y concienciar a la sociedad, entre otros muchos factores. Tristemente fueron muchos los que quedaron en el camino en este proceso, otros muchos se recuperaron y pudieron continuar con sus vidas, otros, ni se dieron por enterados y, aunque todos salimos heridos de alguna manera, podemos asegurar que más aún los que hoy, 3 años después, sufrimos covid Persistente o Long covid: una maraña de síntomas y enfermedades que nos afectan de forma diferente, un viacrucis de visitas a médicos y un sin fin de pruebas diagnósticas, un ir y venir de gestiones con la administración, una merma de nuestra vida anterior y, a veces, una NO VIDA.

Por eso y, a pesar de ser una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las administraciones, queremos que, al igual que ocurrió durante las etapas más duras de la pandemia, se aúnen esfuerzos en la investigación, no se dispersen los conocimientos y, sobre todo, no se nos abandone a nuestra suerte. Finalmente, queremos recalcar que, como enfermos, demandamos nuestro derecho a ser atendid@s dignamente, tratad@s, investigad@s y a estar amparad@s por una sanidad a la altura y por nuestras instituciones públicas".