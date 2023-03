Álvaro Sanz: "IU se presenta para gobernar, por supuesto"

El ciclo político ADEA ha abierto este miércoles las segunda jornada de 2023 con Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, que ha plasmado con sencillez las ideas básicas de su formación de cara a las próximas elecciones y ha analizado la situación económica y social de la comunidad en el contexto actual de crisis. IU firmó el pacto de investidura de 2019 que otorgó la presidencia a Javier Lambán e incluyó en el Gobierno a Podemos, CHA y PAR, pero los pactos rubricados "no se han cumplido", como tantas veces ha lamentado el portavoz parlamentario de esta formación, que en el foro empresarial ha asegurado que Izquierda Unida "por supuesto se presenta a las elecciones para gobernar".

Al referirse a los posibles pactos, Sanz ha afirmado que lo primero es "explicar el qué y el cómo y después analizar la correlación de fuerzas y plantearnos dónde somos útiles", lo que quiere decir que la formación de izquierdas está dispuesta a negociar acuerdos para formar parte del próximo Gobierno. "No estamos cerrados a nada", ha explicado Sanz, que entiende que la política de pactos "hay que entenderla de otra manera a como la ha vivido el cuatripartito" en esta legislatura.

Es evidente que los próximos Gobiernos serán multipartitos "o no serán", pero lo que no vale es "dejar de lado la audacia y abrazar el pragmatismo", por lo que el portavoz de IU pide "reflexionar sobre este modelo en el que se gestiona con inmediatez" en lugar de pensar de una manera más previsora y global.

El foro ADEA tiene como objeto que el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón de cada partido con representación parlamentaria pueda compartir con empresarios y directivos las cuestiones esenciales de su programa electoral, con especial atención a las propuestas de carácter económico. Aquí, Álvaro Sanz ofreció su visión económico-política partiendo del tema 'Un Aragón que cuida es un Aragón con futuro', lejos de la polarización que está creciendo en los últimos meses, sobre todo con el regreso del bipartidismo.

La crispación

"La contraposición viene de la contraposición de dos modelos modelos" que retrotraen a Aragón a tiempos muy pasados, "con una agitación que crispa y es preocupante", dice Sanz, que ha comenzado su intervención preguntando qué es lo importante. La respuesta ha llegado rápido: "Garantizar la vida de la vida, la de las personas y los territorios. Eso es lo importante, cuidar el paisaje y al paisanaje", distanciarse de la manera en que se manejaron anteriores crisis. "¿Qué habría pasado si esta crisis se hubiera gestionado como la anterior? Alivia no tener que contestar a esta pregunta".

Izquierda Unida, ha proseguido, "no le ha tenido miedo al bipartidismo nunca y no se lo va a tener ahora". "El bipartidismo no va a alcanzar las cuotas de poder y responsabilidad que tenía hace unos años. La sociedad está madurando y se da cuenta de que necesita de opciones que planteen con valentía alternativas morales. Nosotros queremos un Aragón que cuide y aquí hay mucha gente que quiere que le cuiden, que necesita cuidados, una comunidad que no le deje tirado, que no lo tenga como un número", ha explicado Sanz, consciente de que las formaciones de izquierda no concurrirán conjuntamente a las elecciones.

Los pactos que no son pactos

Sanz se ha mostrado muy crítico, no obstante, con la forma actual de entender la gobernabilidad. "Hay que hacerlo con rigor y sin sometimiento". "Los pactos, cuando no se cumplen, dejan de ser pactos", ha incido el líder de IU, que ha insistido en que, de cualquier modo, van a ser "imprescindibles" y ha recordado que el actual Gobierno "no ha cumplido y eso es peligroso" pese a que desde su formación han presentado numerosas propuestas "que se han chocado con un muro".

Álvaro Sanz también ha abordado asuntos como la ausencia de viviendas. "Al ritmo que vamos tardaríamos 200 siglos en alcanzar la media europea", ha afirmado antes de asegurar que hay que establecer medidas "para dar seguridad a arrendadores y arrendatarios" en lugar de tener "un parque de viviendas vacío". "Hay poca vocación para identificar vivienda vacía y movilizarla".

La unión de estaciones "es un delirio en términos medioambientales", según Sanz, debido a que hay "una falta de miras estratégicas espectacular", además de que "les estamos generando una expectativa que se va a convertir en frustración al existir el riesgo de tener que devolver los fondos europeos por incumplir", ha afirmado antes de concluir entre risas que "claro que el cuatripartito ha hecho cosas positivas", aunque en ese momento solo ha citado la ley de agricultura social y familiar aprobada recientemente en las Cortes.