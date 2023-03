La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha comunicado este miércoles que abandona el Consejo de Salud de Aragón al rechazar el acuerdo alcanzando entre el Gobierno de Aragón y los sindicatos médicos Cesm y Fasamet. "No vemos la necesidad de nuestra representación en el Consejo de Salud de Aragón dado el poco respeto a nuestra participación en el mismo. Por lo que a partir de ahora nos retiramos del mismo", han indicado a través de un comunicado.

Respecto a los motivos, desde la FABZ consideran que "se han olvidado" de los vecinos y las vecinas en dicho acuerdo. "Son señalados por el mal uso de los servicios sanitarios y por provocar agresiones. Se imagina un disparatado sistema sancionador, de vigilancia y protección", indican.

"Este acuerdo no mejora la atención sanitaria en la Atención Primaria en sus aspectos más técnicos y organizativos. No vemos clara la independencia de la Atención Primaria con la Especializada de segundo nivel que promueven; no exige una Gerencia de Atención Primaria por provincia. Niega la participación en la elaboración y revisión del mapa sanitario. Desde la FABZ reclamamos a la administración una mejor gestión", han añadido.

"Exigimos una atención en 48 horas como máximo, no en las 72 horas que proponen, y la apertura de los Centros de Salud hasta las 20:00 horas, no hasta las 17:00 horas como siguen defendiendo", han indicado. De igual modo, piden la implantación de la jornada deslizante (el personal de los equipos, un día a la semana trabajaría hasta las 20.00 horas) porque esto "aumentaría el horario de atención, mejoraría la accesibilidad al reducir desplazamientos a otros centros más lejanos y la longitudinalidad al permitir a las personas que trabajan por la mañana ir a consulta con su personal sanitario de referencia".

Algunas de las medidas que piden las está negociando en estos momentos el Salud con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT. Asimismo, desde la FABZ piden la integración del personal de Atención Continuada en los equipos de la Atención Primaria con cupo de población de referencia. "Es un personal explotado que no realiza funciones de un especialista de Medicina Familiar y Comunitaria2, dicen.

"Queremos una agenda con los 35 huecos presenciales accesibles. La consulta telefónica debe ser solo para cuestiones burocráticas y aquellas consensuadas con los pacientes. El filtro administrativo lo vemos solo para motivos burocráticos", han indicado entre otras cuestiones.