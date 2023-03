Los próximos 31 de marzo y 1 de abril llega a la estación de Aramón Formigal-Panticosa el Vive Latino Snow Weekend. Un evento organizado por el Grupo Aramón y Vive Latino, en colaboración con el Ayuntamiento de Panticosa. El conocido festival de música iberoamericano celebrará su segunda edición los días 8 y 9 de septiembre en Zaragoza. Contará con una programación musical compuesta por 38 bandas entre las que encontramos a artistas de primera línea como el de Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Viva Suecia, Lori Meyers, Juanes, M-Clan, Carolina Durante o Loquillo, entre otros. Previamente, los amantes de la nieve podrán disfrutar de un concierto de altura en una de las estaciones del Grupo Aramón.

El viernes, dará comienzo el Vive Latino Snow Weekend con el dj set de Carlos Sadness en Marchica. Una vez caiga el sol y tras una jornada de esquí, podrán bailar en el après-ski de la estación de Formigal-Panticosa al ritmo de uno de los cantantes y djs del momento a nivel nacional.

Tras haber bailado con la sesión de música de Carlos Sadness el viernes, el sábado al medio día los esquiadores de Panticosa podrán disfrutar, por primera vez, de la experiencia de ver y escuchar a Loquillo en directo. Este referente del rock and roll en España, dará un concierto de altura en Petrosos a 1.900 metros de altitud. Un concierto de acceso libre a esquiadores y que seguro no defraudará a nadie, no solo por el artista sino también por el entorno único en el que se va a celebrar.