El Auditorio de Zaragoza acoge desde este viernes y hasta el próximo lunes el Festival Mundial de la Felicidad 2023; una cita internacional que va a congregar a más de 60 expertos en diversas materias como la salud mental, la educación o el liderazgo público y privado. Precisamente, en una mesa redonda sobre esta última temática participó este viernes el que fuera dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien rehusó pronunciarse sobre "cómo moderar el actual clima político" en línea con su postura defendida este pasado jueves en Alicante, donde afirmó que sería "muy ventajista" opinar sobre la crisis de Cs. "No voy a dar soluciones mágicas. Me he ido de verdad y no quiero dar soluciones de jarrón roto como expresidente de partido", zanjó en Zaragoza.

Sin grandes referencias en torno al mundo de la política salvo tildarla de "muy exigente", Rivera insistió en que la educación en España merece una reforma como cauce para impulsar "muchos cambios culturales", entre ellos, los relativos al liderazgo. En este sentido, expresó su "orgullo" por "la creación de la primera Comisión Nacional de Educación" a partir de la cual poder articular "una ley de consenso". Rivera defendió en una de sus intervenciones el "liderazgo humanista" que le ha acompañado a lo largo de una trayectoria profesional donde ha tenido que "innovar y abrir caminos donde no existían" como, por ejemplo, en proyectos empresariales o políticos con la fundación de Ciudadanos. "He visto lo mejor y lo peor de la condición humana de las mismas personas en distintos momentos", aseguró. Albert Rivera intervendrá como ponente en el Festival Mundial de la Felicidad de Zaragoza Según él, el liderazgo "es un valor cargado de atributos" como la ejemplaridad, la empatía, la valentía o la detección de talento y, a su vez, "es un concepto moral". Es esta última consideración de "moral" la que conecta el liderazgo con la felicidad por su relación con "la capacidad de sacar lo mejor de los demás". "Un buen liderazgo conlleva una sociedad más fácil", justificó al respecto. Su intervención también sirvió para definir la felicidad como "vivir conforme a tus valores" y para destacar el "componente aspiracional" al estar presente "en los actos de cada día"; una felicidad que nada tiene que ver, a ojos de Rivera, con "la dictadura del positivismo", la cual es "muy preocupante". Preguntado por referentes de liderazgo, Rivera no dudó en enumerar a Amancio Ortega, Steve Jobs -"no era el más humanista, pero sí el más innovador-, Rafa Nadal -"una referencia de humildad y ambición, parte coetánea de nuestra historia"- y Juan Roig. Zaragoza se viste de fiesta y será sede del Festival Mundial de la Felicidad Junto a él participó en esta ponencia Rubén Puga, director de Grandes Patrimonios e Instituciones en Triodos Bank, quien puso en valor el cambio experimentado por el empresario en materia de liderazgo, desde "el orden y mando" hasta su actual evolución en el "lado humanista". "Ser escuchado, pero de verdad; poner en valor a tu colaborador en el ámbito profesional y mostrar tu preocupación en el lado humano", admitió.