La opinión de la Asociación Derecho a Morir Dignamente: "Hay que saber escuchar y no se está haciendo"

La entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España fue para la Asociación Derecho a Morir Dignamente la consecución de un objetivo por el que llevaban décadas peleando. Los avances, en el caso de Aragón, han sido «muchos» y ha habido «mejoras» que se han ido pulido con el paso de los meses. Sin embargo, hay una «preocupación real» respecto a la normativa porque se tiene la sensación de que la «desinformación» se ha instalado en el proceso y en la aplicación, sobre todo entre los profesionales.

«La muerte sigue siendo un tabú y es muy difícil hablar de ella. No sé sabe cómo abordarla, qué palabras usar y no hay un buen contexto para ese acercamiento a alguien que, irremediablemente, va a morir», explica a este diario Consuelo Miqueo, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón.

El temor es que la ley «no se está entendiendo bien» y eso está llevando, por ejemplo, a «llegar tarde» a casos de enfermos terminales de cáncer «a quienes en su último momento no se le está prestando toda la ayuda posible», recalca.

Miqueo asegura que el problema ya no es que haya tantos objetores de conciencia en Aragón, sino que los haya de «conveniencia» por la situación. «El foco de la ley es el paciente y su decisión, y por momentos esto se desvirtúa. El sufrimiento no se puede medir. Hay que saber escuchar al paciente y no se está haciendo. El enfermo es quien lo tiene claro y el profesional quien muestra las reticencias. Nos preocupa que no se estén dando las condiciones más adecuadas para mejorar la atención a las personas que solicitan la eutanasia», añadía Miqueo.

En este sentido, indica que los profesionales deben estar «mejor capacitados» y disponer de «buena información y formación», sobre todo los oncólogos, para poder dar mayor bienestar en los tramos finales. «La ley regula el derecho a solicitar la ayuda a morir y entendemos que esto pueda plantear problemas éticas. El proceso está muy regulado, pero es nuevo. Y esa primera entrevista en consulta es complicada porque el médico se debe poner en el lugar del paciente, debe entender que es el protagonista. Hay que escuchar, averiguar y disponer de documentación para emitir un juicio clínico o derivarlo al médico consultor», explica Miqueo.

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que la objeción entre el colectivo de sanitarios es «algo cultural», pero que la situación exige «un cambio de valores y de costumbres» porque el foco es el usuario. «Hay quien solo se está dedicando, durante años, a dar tratamientos y dosis a pacientes que llevan años con una enfermedad muy dura. Son reticentes a plantear otra alternativa», recalca