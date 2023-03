El Partido Aragonés (PAR) ha celebrado este sábado un acto en Teruel para presentar a los cabezas de listas al ayuntamiento de la capital turolense y a las Cortes de Aragón por esta circunscripción, Eva Fortea y Alberto Izquierdo. Este último es además el candidato a la presidencia de la comunidad. La formación asegura tener ya aspirante a la alcaldía en más de 100 municipios de la provincia, aunque rehusa dar sus nombre por "estrategia electoral" y para evitar que "nos hagan daños otros satélites políticos que se denominan de otra manera y engañan a la gente".

Así lo aseguró Izquierdo en declaraciones a los medios de comunicación, en las que defendió que este partido "sigue vivo y va a ser capaz de hacer felices a los aragoneses", algo que cree que no pueden hacer el resto de candidatos por la confrontación política. "Gobernaremos para todos", subrayó.

El aspirante a la presidencia de la comunidad se presentó como "un joven de 39 años" que conoce Aragón "de arriba a abajo, desde los ayuntamientos a las comarcas, las diputaciones y la DGA". "Vamos a ser capaces de imprimir frescura al Gobierno de Aragón y sacar lo rancio. Hay que estar con la gente, hablar con ellas, hablarle a los ojos y escucharla". declaró.

"Vamos a demostrar la fuerza del PAR en esta provincia tan importante con magníficos candidatos" señaló Clemente Sánchez Garnica, presidente de la formación aragonesista y que liderará la lista al Ayuntamiento de Zaragoza, quien enmarco el acto de Teruel como uno de los "hitos" en la "andadura compleja que nos hemos marcado" tras la crisis interna sufrida por el partido en los últimos meses.

A su juicio, el PAR es "un partido vital, fundamental y necesario en nuestra comunidad autónoma", que ha sido "útil" en los últimos cuatro años y a lo largo de 45 de historia. "El único que puede asegurar la estabilidad, la certidumbre y el progreso de nuestra tierra", ha afirmado.

"Seguimos trabajando en positivo y en las candidaturas, apostando por el territorio y por el Partido Aragonés único y original", apuntó. Los objetivos, agregó, son "seguir siendo un partido necesario y marque la estabilidad dentro del ruido político que tenemos" y "presentar el mayor número de candidaturas que sea posible y que nos dejen".

"Movimientos internos extraños"

"Si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, seguramente el PAR no se hubiera podido presentar a las elecciones", apuntó, al tiempo que ha lamentado que "movimientos extraños internos han desembocado en dos partidos distintos". "Nosotros no nos hemos movido de aquí y aspiramos a que este siga siendo el partido general de los aragoneses", ha aseverado.

Sobre la posible pérdida de candidaturas tras la catarsis interna que ha vivido el PAR, reconoció que la situación "no es fácil" pero aunque "se cierran unas puertas, se abren otras muchas". "Quien diría hace un mes que este partido iba a tener la fuerza que va a tener", indicó.

Por su parte, Eva Fortea confió en confeccionar una lista municipal para "poner al servicio de los turolense nuestra compromiso, responsabilidad, fiabilidad e ilusión". "Teruel lo tiene todo para ser mucho más de lo que es", afirmó. Entre los retos pendientes, señaló el de conseguir que el ayuntamiento "sea la casa de los turolenses y no solo de su alcalde o alcaldesa".