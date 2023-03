El director y portavoz de la campaña del PP en Aragón, el diputado nacional Pedro Navarro, ha pedido este sábado al jefe del Ejecutivo aragonés, el socialista Javier Lambán, que les "pida perdón" tras haberse conocido que el candidato a la Alcaldía de Fraga por el PSOE será el hasta ahora concejal de Ciudadanos, Ramón Salamó. "Nos acusa a nosotros de alentar el transfuguismo mientras lo que acabamos de ver es que el candidato del Ayuntamiento de Fraga del PSOE va a ser el concejal de Cs. ¿Es esto transfuguismo?", se ha preguntado Navarro, que ha tachado a Lambán de "incoherente".

"El PSOE sigue utilizando el insulto y la incoherencia como ejes de campaña. Lambán ha mostrado una vez más su incoherencia criticando lo que unos no hemos hecho y haciéndolo a su vez con sus listas electorales", ha declarado Navarro. "Solo tiene dos caminos en el día de hoy. El primero, llamar al secretario general del PSOE en Huesca, si se atreve, y pedirle que rectifique. Y el segundo, retractarse y pedirle disculpas al PP por decir aquello que no hemos hecho y de lo que nos lleva acusando mucho tiempo", ha añadido Navarro, que ha recordado que los 'populares' "no han hecho pública una sola lista con una sola persona que venga de otro partido y él sí lo ha hecho".

No obstante, Navarro ha dejado claro que el PP no se cierra a incorporar candidatos procedentes de otros partidos políticos, pero ha negado que eso sea transfuguismo. "Queremos que todo aquel que tenga algo que aportar venga al PP. Lo hacemos y lo decimos, lo hemos hecho siempre. Con transparencia", ha afirmado Navarro. "Vamos a contar con todo aquel que sea un activo y que quiera aportar algo a la que es y será la casa común del centro derecha y del aragonesismo en nuestra comunidad autónoma. Todo aquel que sea un activo, que tenga capacidad de aportar, que haya demostrado capacidad de trabajo y que haya aportado ideas a nuestra comunidad autónoma, siempre será bienvenido al PP", ha insistido.

Transfuguismo, según Navarro, es lo que ocurrió "en Huesca hace cuatro años" cuando la popular Ana Alós no pudo ser investida alcaldesa por el cambio en un voto que nunca se supo de donde vino.

Asimismo, la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha repetido los mismos argumentos que ya usara esta semana el líder de los conservadores en la comunidad, Jorge Azcón, para criticar la confección de las listas del PSOE. "Nosotros no hacemos listas metiendo a familiares y amigos como hacen en el PSOE. Solamente observando las listas se ve que hay más cargos que son por confianza y por familiaridad y por ser pareja y por ser hijos más que por capacidad. Trabajaremos para hacer unas listas que sean por capacidad y por méritos. No tenemos prisa y tenemos plazo", dijo Chueca, que avanzó que las listas podrían presentarse antes del 13 de abril.