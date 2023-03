El conflicto interinstitucional entre el Ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta de la calle Embarcadero se resolverá, previsiblemente, en la próxima legislatura. Después de meses de desencuentros por el futuro del solar que actualmente se utiliza como aparcamiento, que fue uno de los acuerdos adoptados en la última reunión Bilateral entre ambas instituciones, el Gobierno autonómico ha decidido recurrir a los tribunales en el último día del plazo que tenía para hacerlo.

A dos semanas de que se disuelvan las Cortes de Aragón y se convoquen las elecciones municipales y autonómicas, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha interpuesto este lunes un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza por el "incumplimiento de los planes urbanísticos" de la calle Embarcadero.

Lo ha hecho tras reunirse con una de las asociaciones de vecinos del barrio de Casablanca, la asociación de vecinos Las Nieves, ya que no ha acudido a la cita de la consejería ningún representante de la entidad vecinal Tomás Pelayo.

"Esta mañana le he enviado una carta a Víctor Serrano donde le comunico que con fecha de hoy, hemos presentado un recurso contencioso administrativo en defensa de los intereses del Gobierno de Aragón para poder usar esos suelos", ha explicado Pérez Anadón.

El titular de Hacienda ha enumerado sus motivos. "Hablamos de un acuerdo- convenio que obliga jurídicamente, que lleva más de 400 días suscrito" y que, ha recordado, a petición del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se inició el estudio de la permuta de los suelos. "El Gobierno de Aragón hizo una propuesta de permuta de la que durante meses no hubo contestación", ha señalado. Después, llegaron las discrepancias por el debate fiscal.

"Acabado el plazo, comuniqué que no quedaba otro remedio que el recurso", ha expresado el titular de Hacienda que, pese la judicialización del asunto, ve margen para alcanzar un acuerdo. "Puede llegar hoy o mañana mismo. Es cuestión de voluntad política", ha asegurado, al tiempo que ha dejado claro que no ve esa voluntad en los responsables municipales.

Además, ha criticado "la última falacia que me parece hasta soez" por parte de Serrano: "decir que si hay un recurso contencioso administrativo no puede haber acuerdo". Pérez Anadón ha recordado que en anteriores reuniones de la comisión Bilateral se llegó con hasta tres asuntos judicializados, lo que no evitó llegar a acuerdos posteriormente y retirar los recursos.

"Es inaceptable que se pueda transmitir y publicitar que la existencia de la defensa de los derechos de una Administración sea incompatible con la búsqueda de las soluciones. Porque si no se soluciona mediante la negociación, y nosotros no presentamos el contencioso, estaríamos haciendo una dejación flagrante de nuestras obligaciones como Administración", ha lamentado Pérez Anadón.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Las Nieves de Casablanca, Ana Anta, ha expresado que están "conformes con que se edifique porque el barrio va a ganar bastante con pisos para la juventud". "El barrio ha envejecido mucho y se necesita mucha renovación. Eso no es un aparcamiento, es un solar, y creo que el barrio y los comerciantes ganarán mucho, creo que ganaremos todos, si se edifica", ha manifestado.

El ayuntamiento insiste en negociar

Desde la casa consistorial Víctor Serrano ha asegurado que "el conflicto lo tiene la DGA con los vecinos de Embarcadero, que no quieren un proyecto de vivienda libre" en la explanada que ahora utilizan como aparcamiento. Ha recordado que se decidió suspender la tramitación del planeamiento cuando se iniciaron las negociaciones en la comisión de la bilateral, amparados por la ley. Unas conversaciones en las que se estuvo cerca de sellar un acuerdo.

Insiste el concejal en que es "incongruente" exigir que se tramite una modificación del PGOU de Embarcadero que contempla la construcción de vivienda libre cuando lo que se está negociando es una permuta para que esos suelos sigan utilizándose como zona de estacionamiento.

Respecto a la judicialización anunciada, Serrano se ha limitado a decir que el ayuntamiento "defenderá el interés general de los vecinos". "Si la DGA acepta negociar no puede imponer un planeamiento" que es lo que sucedería si se sigue adelante con la modificación, ha recalcado.