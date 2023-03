Han hecho falta menos de tres meses para que algunos alimentos básicos que se beneficiaron de la bajada del IVA hayan vuelto a la casilla de salida o, en el peor de los casos para los clientes, ganado unos (o varios) céntimos. La fruta, la verdura, el aceite de oliva, los lácteos o las legumbres son algunos de los productos que más han subido de precio en los lineales de los supermercados en lo que llevamos de año, cuando entró en vigor esta medida excepcional del Gobierno.

Así se desprende de un análisis de Facua con más de 1.000 alimentos de 8 cadenas de distribución cuya conclusión es clara: uno de cada 3 productos analizados se han encarecido en marzo, frente al 20% que lo habían hecho el mes anterior. Las dudas arrojadas por las organizaciones de consumidores sobre en qué grado el consumidor final se iba a ver beneficiado por esta medida se van acrecentando poco a poco, al tiempo que se desconocen todavía las conclusiones del observatorio de precios de los alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reunido el pasado 20 de febrero.

Una tendencia que también se detecta en el seguimiento que realiza este periódico a los precios de una decena de productos en 5 supermercados con gran presencia en Aragón a través de sus respectivas cestas online. Esta comparativa de entre 50 alimentos dejan subidas en 18 (el 36%) respecto al precio tras beneficiarse de la reducción o eliminación del IVA.

El calibre de la subida varía por establecimientos, pero es casi norma que en esa lista roja aparezca el aceite de oliva virgen extra, la leche o las lentejas, con incrementos de precios que oscilan entre el 8% y el 10%. De las subidas, sorprende un caso: la malla de 3 kg de patata lavada de Dia costaba el pasado 30 de diciembre 2,99 euros (2,95 euros si eliminamos el IVA); el pasado viernes, 11 semanas después, su precio se había catapultado hasta los 4,25 euros, un 48% más. Lo cierto, es que este producto en concreto pegó un subidón de 1,35 euros con el nuevo año y en marzo ha vuelto a sumar un puñado de céntimos más al bolsillo.

La comparativa intermensual de este primer trimestre del año en el medio centenar de productos analizados evidencia que ha sido el tercer mes del 2023 el que más se han disparado los precios en los lineales. Si en enero apenas 8 productos de los seleccionados registraron un incremento sustancial respecto a diciembre una vez aplicado el nuevo IVA; en febrero comenzó a advertirse el primer cambio de tendencia: algunos alimentos que habían bajado de precio el mes anterior ganaron unos céntimos para clavar el precio de diciembre descontado su IVA.

Pero ha sido en marzo cuando el calcetín ha terminado de voltearse. Tal es la situación que son clara minoría los alimentos que se abaratado, solo 13 de los 50 seleccionados, respecto a los que han ganado o igualado precio.

La realidad permea a todas las superficies. En Alcampo, el aceite de oliva virgen extra ecológico Coosur ha pasado de costar 7,59 euros en diciembre a 8,35 euros; en Carrefour, la leche entera asturiana se ha encarecido 60 céntimos hasta los 1,19 euros el litro, en Eroski, las lentejas pardinas extra marca Luengo ha escalado 37 céntimos hasta los 3,80 euros y en Mercadona, esa misma legumbre pero de la marca Hacendado se ha encarecido un 6% hasta los 2,20 euros.

Del encarecimiento generalizado se salvan, por el momento el aceite de girasol, la harina y los huevos, que retroceden entre un 2% y un 14% respecto a diciembre con la reducción del IVA incluida.

Los 'super' que más se encarecen

Por superficies, Hipercor y Lidl son los supermercados donde más se han encarecido los precios con un 42,2% y el 41,2%, respectivamente, según el estudio de Facua. Tras ellos, Carrefour, Aldi, Eroski y Dia han aumentado los precios entre el 37,7% del primero y el 27,2% del último, tomando como referencia su muestra de 1.012 alimentos.

Las dos cadenas donde la organización de consumidores ha registrado menor porcentaje de subida son Mercadona (18,7%) y Alcampo (18,3%).

"Del total de 312 precios en los que Facua ha detectado una subida en su comparativa, 127 corresponden a frutas o verduras (el 40,4% del total), 55 son aceites de oliva o de girasol (el 17,5%) y 47 son leches o lácteos (el 14,9%)", detallan.

En su informe, Facua recuerda que los productos afectados por la rebaja del IVA no pueden aumentar sus márgenes de beneficio empresarial durante al menos 4 meses, "plazo que se amplía hasta 6 si la inflación subyacente de marzo no está por debajo del 5,5%". Por ello, critican la falta de transparencia del Gobierno sobre si está siguiendo de cerca o no la escalada de precios.