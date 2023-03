El desfavorable informe sobre el proyecto de la unión de estaciones emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón y que ayer quedó tapado por el de la secretaría general técnica de Economía mantiene abiertas las discrepancias "conocidas" en el seno del cuatripartito. Nadie se ha despeinado porque el semáforo de las estaciones haya cambiado del rojo del jueves al verde de hoy. En el cuatripartito ventilan sus diferencias públicamente pero niegan grieta alguna. Aun así, CHA ha vuelto a insistir en que está "radicalmente en contra" del proyecto.

"He vuelto a manifestar mi discrepancia con la declaración de interés general del proyecto en el Consejo de Gobierno", ha explicado el consejero José Luis Soro, a la sazón líder de Chunta, que ha admitido que es "sobradamente conocido" que este es un Gobierno "diverso y plural, que discrepamos afortunadamente, que tenemos puntos de vista diferentes".

Una cuestión en la que se discrepa históricamente es la unión de estaciones, un proyecto en el que CHA está en contra, algo que considera que es "bueno" reconocerlo públicamente. "Estamos a favor de la nieve, pero las cosas se pueden hacer de otra manera".

Un informe de la dirección general de Ordenación del Territorio dice que no concurre el interés general para tramitar el PIGA que pretende Formigal, pero ha habido otro informe de Economía "que en mi opinión no desvirtúa el informe de Ordenación", ha dicho Soro, que ha recordado que hay un impacto "severo" en el paisaje, "algo que reconoce el propio promotor".

"Y hablamos de un paisaje de máxima fragilidad donde nunca nos plantearíamos hacer una carretera. Otra cosa es el medio ambiente, aunque esa evaluación la hará el Inaga", ha explicado el consejero, que ha esgrimido, en lugar de tender al reequilibrio, "se destinan casi todos los fondos del Turismo sostenible a esta obra en dos comarcas", con lo que se consigue "desequilibrar Aragón" porque hay "otras 30 comarcas que no van a recibir fondos". Además, en el informe de Ordenación se entiende que no se respetan los objetivos de desarrollo sostenible, "algo que no se desvirtúa en el de Economía", ha concluido Soro.