El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, se ha pronunciado este martes sobre la polémica generada en torno al futuro del instituto Miguel de Molinos, en Zaragoza. La comunidad educativa de este centro, ubicado en el barrio del Actur, lleva semanas alertando de que el próximo curso van a perder alumnado en Secundaria por la conversión en integrado del colegio Labordeta, cuyos estudiantes estaban adscritos al Miguel de Molinos y ahora cursarán la ESO en el propio Labordeta.

Por este motivo, desde el Miguel de Molinos advierten de que su viabilidad "corre peligro" porque su volumen de alumnos va a bajar. Sin embargo, Faci ha asegurado que "no habrá afección a la continuidad" de dicho instituto por el hecho de hacer integrado el Labordeta. "Ese alarmismo que se está generando es injustificado porque no solo no se va a ver perjudicada su continuidad y su proyecto educativo, sino que vamos a reforzar su oferta ampliando más enseñanzas de Formación Profesional", ha asegurado.

"El próximo curso las plazas de FP en Aragón van a crecer en 500 más, por lo que sobre todo en la ciudad de Zaragoza necesitamos ampliar y va a ser el caso del Miguel de Molinos, donde habrá un nuevo ciclo formativo de Grado Medio y otro de FP Básica", ha señalado el consejero.

Huelga y manifestación

Las palabras de Faci han tenido lugar minutos antes de la manifestación convocada este martes por la comunidad educativa del Miguel Molinos, que ha partido desde las puertas del instituto para terminar en el Departamento de Educación, donde han entregado las firmas recogidas contra la decisión de Educación.

Bajo el lema No somos un instituto de usar y tirar, numerosas personas han participado en la marcha. "Vamos a ver drásticamente mermado el número de matrículas porque la práctica totalidad de ellas proceden del colegio Labordeta", han señalado. "Exigimos una solución urgente porque esta situación pone al Miguel de Molinos en peligro real de desaparecer", han indicado. Además, el claustro de profesores va a llevar a cabo un paro de dos horas, entre las 12.00 y las 14 horas, para participar en la protesta.

Mientras tanto, Faci ha insistido en que la comunidad educativa ya sabía de la situación. "Hace cuatro años que yo, personalmente, expliqué al equipo directivo del Miguel del Molinos la situación. La política educativa se hace en torno a los alumnos, para mejorar su rendimiento, y en el caso del colegio Labordeta tenemos un estudiantado muy vulnerable. Este proyecto de convertirlo en integrado tiene como objetivo mejorar las competencias de estos jóvenes porque creemos que la continuidad en el centro para cursar Secundaria mejorará sus resultados", ha argumentado Faci. "Hacer integrado el Labordeta no tiene que suponer afecciones al Miguel de Molinos y así es explicó", ha reiterado.