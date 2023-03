Alberto Izquierdo, candidato del PAR a las elecciones autonómicas ha protagonizado este martes una nueva sesión de los desayunos del Foro ADEA, la Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón, que está convocando a los aspirantes de cada partido en esta precampaña electoral.

En una jornada clave para el futuro de quienes dejaron el PAR hace pocos meses, apenas unas horas antes de que se haga oficial el acuerdo electoral del PP con Aragoneses, Izquierdo ha celebrado que todos los que fundaron la plataforma aragonesista ya no estén en el PAR y ha asegurado que su unión al PP "no le ha sorprendido a nadie".

Además, Izquierdo les ha reclamado que dejen de autodenominarse el "PAR histórico y los herederos de Hipólito Gómez de las Roces". "Debería darles vergüenza", ha insistido, al tiempo que ha reivindicado que "única propuesta aragonesista y de centro es el PAR".

Izquierdo ha celebrado, por otra parte, las últimas resoluciones judiciales que mantienen la legitimidad de la Ejecutiva del PAR, y ha recordado que "recurrieron la sentencia que invalidaba el XV Congreso porque decía algo que no era cierto". Asimismo, ha avanzado que "en pocos días convocaremos la comisión organizadora del Congreso, con lo que daremos cumplimiento a la sentencia".

Ha asegurado que el embrollo judicial en el que está sumido el partido no les "preocupa" sino que les "ocupa", y ha defendido que están pudiendo trabajar con normalidad en la formación de listas. "Más de 1.000 personas se han comprometido con el PAR en sus listas electorales, tenemos más de 200 candidaturas firmadas y esperamos superar esa cifra e ir a por las 300", ha defendido, intentando dejar claro que las sucesivas escisiones, como Aragoneses o Tú Aragón no les están haciendo daño.

El pacto con el PP

"Todo el mundo sabía que Elena Allué y cuatro o cinco personas más iban a acabar en el PP. El problema lo tiene el PP, que ha absorbido un activo tóxico. Veremos cómo lo gestionan. Podían haber sido valientes y haber dicho que son tránsfugas y que se van al PP. Y el PP haber sido valiente y haber dicho que aceptarían a todos los tránsfugas. Así todos sabríamos de lo que estamos hablando"

"Si Hipólito se entera de esta barbaridad se les caerá la cara de vergüenza y que no se atrevan a decir que representan al auténtico PAR. Por Dios, seamos honestos. PAR solo hay uno, los que no pensamos ni en sillones ni en el futuro político. Solo pensamos en el presente y en hacer felices a los aragoneses. Y para hacerles felices no hay que engañarles", ha recalcado Izquierdo.

Además, el candidato del PAR se ha atrevido a aventurar qué puestos ocuparán en las listas, el 6, el 8 y el 12 en cada una de las listas provinciales a las Cortes. "Como son listos y tienen experiencia política, habrán pedido al PP el último que está asegurado. Yo le pediría al PP que les pongan en el siguiente puesto", ha dicho el candidato.

Puerta abierta a Ciudadanos

Por otro lado, Izquierdo no ha ocultado que hay "llamadas y conversaciones" que podrían derivar en un acuerdo político del PAR con Ciudadanos o "con la gente de Cs que se está planteando dejar la política porque no está a gusto con su partido".

"De momento, tienen que arreglar sus problemas, elegir sus candidatos, y sería imprudente hablar de algo que hoy no es una realidad", ha manifestado Izquierdo, defendiendo en este caso que sería un pacto "natural", entre dos formaciones "de centro que se parecen".

Lambán: "Me parece una falta de respeto absoluta a los ciudadanos"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha valorado el pacto electoral del PP y Aragoneses. "Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. No sé qué pretende el PP, salvo un tipo de blanqueamiento porque saben que su conciencia aragonesista es inexistente y por parte de ese otro partido es un partido de reciente creación sin ningún tipo de fuste y formado por personas que ya han fracasado a nivel electoral", ha denunciado.