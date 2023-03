Hace unos meses que Aragón quiso tomar la delantera en una propuesta global para mejorar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y ahora ese proyecto ya tiene un documento definitivo. La iniciativa, presentada este miércoles, ha recogido un total de 98 aportaciones de 32 colectivos diferentes y se han incorporado al proyecto final el 90% de dichas soluciones.

El siguiente paso, tal y como ha explicado el presidente de Aragón, Javier Lambán, va a ser remitir "inmediatamente" dicho documento a las comunidades autónomas para que, ya después de las elecciones autonómicas, pueda ser debatido a nivel nacional en la Conferencia de Presidentes. "El resultado es muy interesante. En enero ya era una iniciativa muy completa, pero ahora está dotado de más fuerza con las propuestas e innovaciones aceptadas. Desde el principio se hablaba del evidente problema de financiación pública de la sanidad, de las plazas de profesionales que no se cubren por jubilaciones, sobre todo en verano. No es que falte presupuesto, es que faltan profesionales", ha detallado Lambán.

Entre las incorporaciones a la iniciativa de Aragón figura alcanzar "un gran pacto nacional" por la Sanidad, crear una agencia estatal que tome decisiones "homologables" acerca de los servicios en las distintas comunidades, fijar el precio de medicamentos o ampliar las plazas de formación sanitaria. "Aragón es una comunidad decidida a intervenir con voz propia en elementos como la sanidad. Estoy muy orgulloso del documento porque es una importantísima aportación para buscar soluciones al problema de la sanidad pública. Marcamos un camino y una manera de involucrarnos en los problemas de España", ha dicho Lambán.

La propuesta también incluye la necesidad de que la sanidad disponga de una "financiación finalista y ajustada" a factores como el envejecimiento de la población, una tarjeta sanitaria única o el establecimiento de un marco de relación con la industria y la tecnología sanitaria.

De los planteamientos recibidos, el 28% provienen de asociaciones ciudadanas y el 22% de colegios profesionales o sociedades científicas. El resto son de instituciones, partidos políticos, sindicatos, Consejos de Salud o trabajadores del sistema sanitario.

Catalán: "El documento está lleno de generalidades"

Leandro Catalán, presidente de Fasamet, ha acudido al acto y, a su llegada, ha considerado que el documento del Gobierno de Aragón está "lleno de generalidades" sobre la sanidad. "Hay que ir a cosas más concretas y que sean factibles de aplicación. El documento quiere abarcar todo y al final no concreta nada", ha dicho. Desde dicho sindicato de Atención Primaria ya hicieron aportaciones a Sanidad "hace meses y no se tuvieron en cuenta", por lo que ahora "poco teníamos que decir" al nuevo informe. "Hay ideas que pueden tener aplicación en un futuro, pero no son de aplicación de forma inmediata que es lo que pedimos los profesionales", ha señalado Catalán.

Entre sus prioridades, el portavoz de Fasamet ha indicado abordar la falta de médicos, de enfermeras, el problema de la saturación en Urgencias y en los centros de salud, la aplicación de los acuerdos firmados y, en general, "los problemas de hoy", ha dicho. "Todavía no he visto un documento que diga qué se va a hacer para que las plazas de Medicina sean más, se amplíen las unidades docentes y demás", ha apuntado.

Respecto a estas críticas, Lambán ha respondido que "todo el mundo ha podido hacer planteamientos" y "al documento se le podrá criticar de muchas cosas, pero no de incluir los puntos de vista de todo el mundo", ha señalado. "No es un documento que dé por cerrado nada, sino que plantea un debate. No dice lo que tienen que hacer las comunidades, sino que les plantea los asuntos que entendemos que se deben debatir para, entre todos, aterrizar en ellos. Sería una incongruencia absoluta dar soluciones concretas", ha recalcado el presidente.

En cuanto a la falta de médicos en el medio rural, el presidente ha insistido en que este "problema" ya se plantea en el documento porque es "uno de los más importantes de todos", ha señalado. "El Gobierno de España y las universidades deben tomar conciencia de que faltan profesionales sanitarios para cubrir adecuadamente las plazas en general y, en concreto, en el medio rural. El problema pasa por revisar, de manera bastante notable, los MIR y las matrículas de las facultades de Medicina", ha dicho.