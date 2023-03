La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ha criticado duramente en un comunicado el nuevo acuerdo de colaboración entre el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ). Una medida con la que se destinarán 16 millones de euros en los próximos años para la asistencia sanitaria (especializada y urgencias) de Parque Goya, Cinco Villas y Moncayo. La firma de un tratado que opinan que supone "la fragmentación" del sistema sanitario público y "la derivación de todo tipo de recursos a una empresa de gestión privada".

"La medida supone volver a más de lo mismo y una continuidad de las diversas medidas puestas en marcha que no han dado ningún resultado a un problema estructural", aseguran desde la plataforma, en un comunicado en el que también han criticado que los anteriores convenios no mejoraron la situación del sistema sanitario aragonés: "Estas actuaciones (que denotan una pésima gestión sanitaria pública) suponen el recurso a la privatización y externalización de servicios propios, cuando está comprobado que no mejoran la calidad de la atención sino que la empeoran claramente, la encarecen y detraen recursos destinados a la gestión directa de estos servicios públicos".

Además, critican que la entrada de un organismo privado suponga el "libre acceso a las historias clínicas de nuestra Sanidad Pública" y, además, puede "favorecer" el acceso a datos confidenciales de otras empresas de aseguramiento privado. "Dudamos de si la MAZ podrá dar una correcta atención de Urgencias en determinadas especialidades médicas ya que se prevé el desplazamiento de profesionales del SALUD hacia dicho centro y esto puede derivar en problemas importantes por posibles demoras en la necesaria urgencia que requieren estos servicios", completan en el apartado de análisis del nuevo acuerdo.

Una lista de soluciones

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón también enumera una serie de propuestas con las que hacer frente a la mala situación del sistema sanitario aragonés, tal y como reflejan en el mismo comunicado. Entre estas soluciones, citan "incrementar los recursos humanos en los centros del sector afectado, apertura de plantas cerradas del Royo Villanova y camas del Hospital de Gracia y acometer con urgencia la reforma de las Urgencias del Royo Villanova y la construcción de un nuevo Centro de especialidades".

Además, la plataforma insta a "dedicar con urgencia suficiente personal, recursos y presupuesto a la Atención Primaria", así como a "mejorar los accesos a los centros sanitarios del sector afectado, como ha propuesto las asociaciones del Actur".

"Solamente el aumento de las inversiones, con políticas que fomenten la participación ciudadana y de profesionales y que aseguren el aprovechamiento de las mismas y su adecuada utilización por y para la sanidad pública, (prestadas directamente por el servicio público de salud), asegurarán la efectividad, eficacia y calidad en la presentación de los servicios", terminan.