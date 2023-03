Sigue la sangría en CIudadanos, un partido que ha sido incapaz, más de dos meses después de su refundación, de convocar las primarias que sus nuevos estatutos le marcan en Aragón y Zaragoza capital. Ni siquiera ha nombrado hasta ahora, aunque sea a dedo, quiénes serán sus principales candidatos para los próximos comicios. Vista la descomposición, el primer teniente de alcalde de Teruel, Ramón Fuertes, que forma parte de la nueva ejecutiva nacional de Ciudadanos desde enero tras su proceso de "refundación" y que había anunciado su intención de presentarse a las primarias en Aragón, ha informado este miércoles de que no solo no concurrirá a la próxima cita electoral, sino que abandona sus funciones en su partido.

"Después de meditarlo mucho y por diferencias internas con la dirección he tomado la decisión de no presentarme como candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Teruel en los próximos comicios y abandonar todos mis cargos orgánicos en el partido", ha afirmado en un breve comunicado.

Fuertes ha señalado que no comparte la decisión de Cs de no hacer primarias en Aragón y que la decisión sobre el candidato, que ya debería de estar anunciada hace días, se vaya a tomar directamente desde Madrid. Así, su intención primera es dejar la vida política al final de la actual legislatura, aunque no se ha cerrado del todo la oportunidad de seguir: "Nunca se puede decir de este agua no beberé", ha afirmado. De esta forma, podría incorporarse al proyecto de algún otro partido.

