A una semana de la huelga en la sanidad pública aragonesa, el Salud y los tres sindicatos convocantes (CSIF, CCOO y UGT) vuelven a reunirse hoy (11.00 horas) en un nuevo encuentro en el que poder acercar posturas para desconvocar el paro del 31 de marzo. Por parte de la Administración, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, se mostró ayer «optimista» en poder alcanzar ya hoy un «preacuerdo y un compromiso firme» para frenar la huelga.

Entre las cuestiones que Sanidad ya podría presentar con más detalle figura el abono de la carrera profesional. «Estamos trabajando en las modificaciones normativas necesarias para acoger algunas de estas reivindicaciones justas y abordables, pero no es una tarea fácil. Sería el pago de la carrera profesional, pero también la modificación de jornadas mediante las jornadas deslizantes», explicó Repollés.

El coste del abono de la carrera profesional ya está cuantificado en Sanidad, aunque la consejera evitó hablar de la cifra dado que se está en medio de la negociación.

Por su parte, fuentes de los sindicatos no se mostraron tan optimistas de alcanzar un preacuerdo. «Las sensaciones no son buenas», aseguraron a este diario. Para ellos, la huelga sigue «firme» en el horizonte y antes de ella, este domingo, está convocada una manifestación ciudadana en Zaragoza. «Es legítimo que ellos tengan esas sensaciones. Mañana (por hoy) esperamos darles más seguridad en atender esas reclamaciones y no hemos dejado de trabajar en ello», indicó Repollés.

Por tanto, parece que el pago del nivel 3 de la carrera profesional al personal de Administración y Servicios y el hecho de abrir los centros de salud hasta las 20.00 horas (con jornadas deslizantes) son las peticiones más factibles a alcanzar acuerdo. Otras, como la jornada de 35 horas, ya se marcó una línea roja desde el Salud porque no es de su competencia, según alegaron.

Aunque las posturas entre las partes están más cerca que hace dos meses, la cuenta atrás para la huelga sanitaria en Aragón ha comenzado. De hecho, en Sanidad no pierden de vista que, dado el caso, tendrán que aplicar servicios mínimos para el 31 de marzo.