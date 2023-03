25 años del primer trasplante hepático en Aragón

Aragón viene siendo, de un tiempo a esta parte, una comunidad referente en cuanto a trasplantes y donaciones de órganos. Más allá de las cifras y de los récords, el territorio atesora una experiencia en este tipo de cirugías que, en el caso de los trasplantes de hígado, cumple 25 años en este 2023. Fue el 14 de diciembre de 1998 cuando Luis Marco se convirtió en el primer trasplantado hepático de Aragón y, desde entonces, se han realizado más de 730 intervenciones de este tipo.

Este vecino de Cuarte de Huerva ya había asumido, con la dureza que esto conlleva, que iba a morir. Tenía 48 años, su hígado no funcionaba y, tal y como le confesaron después los especialistas, su tiempo de vida no era de más de un mes. Resignado con la situación, pero con ánimo para jugar al guiñote con más pacientes de la planta en la que estaba ingresado, Marco interiorizó que aquellas serían sus últimas Navidades y que, probablemente, las pasaría allí.

"Me pidieron que lo consultara con quien quisiera antes de decidir. Les dije que no tenía elección, que no lo tenía que hablar con nadie porque el que me estaba muriendo era yo", cuenta Luis Marco.

Cuando las esperanzas ya eran pocas, un hígado compatible al 80% con este aragonés le salvó la vida. Literal. Era 14 de diciembre y, desde entonces, ese día ha pasado a ser ya su nueva fecha de cumpleaños. «No me olvidó de aquel día porque fue en el que volví a nacer. La doctora Elena Barrau me reunió con varios médicos en una sala y me dijo que había llegado un hígado. La opción del trasplante era aconsejable y me pidieron que lo consultara con quien quisiera antes de decidir. Les dije que no tenía elección, que no lo tenía que hablar con nadie porque el que me estaba muriendo era yo», explica Luis Marco a este diario sin poder contener las lágrimas.

«Solo llamé a mi mujer, que se fue directamente al Ayuntamiento de Cuarte, mi pueblo, para avisar de que había llegado la hora y de que se necesitaba sangre y plaquetas. Fue increíble porque llenaron dos autobuses para bajar a donar sangre», explica. Tras 17 horas de operación, la vida de este aragonés, que fue concejal por CHA en Cuarte y secretario de organización del partido en Zaragoza, cambió «radicalmente» a partir de ese momento. «Estuve ingresado 15 días y Nochevieja ya la pasé en mi casa. ¡Imagínate! Pasé de pensar que me iba a morir y que no iba a salir del hospital a volver a mi vida con mi familia», cuenta Marco.

"Fue la mejor decisión de mi vida"

También es cierto que, entonces, su vida se llenó de incertidumbre. «Ni yo ni mi familia sabíamos nada de los trasplantes. Teníamos una ignorancia total y fuimos aprendiendo poco a poco. Claro que me dijeron que podría haber un rechazo, pero yo estaba convencido de que no iba a ser así», dice. Tuvo que dejar de trabajar (le jubilaron) y el primer mes acudió numerosas veces al hospital. Esa pasó a ser su nueva rutina que, poco a poco, logró adaptar con ejercicio y buena alimentación que le llevaron a hacer una «vida normal» a pesar del trasplante. «Todos los días de mi vida pienso en el donante. No sé quien fue, pero no hay un solo día en el que no me acuerde de él. ¿Sabes lo duro que tiene que ser para unos padres, cuyo hijo joven acaba de fallecer, decir que sí a una donación de órganos? Creo que cada día la gente está más concienciada de la importancia de ser solidaria», apunta Marco.

"Aquel 14 de diciembre yo estaba en un precipicio y abajo había un río, pero me tenía que arriesgar porque por detrás venían los indios. Fue sin duda la mejor decisión de mi vida", añade Marco

Aunque la edad «no perdona» y ahora tiene algún achaque, este aragonés disfruta del día a día junto a su mujer, de los paseos con sus amigos, de sus tres nietos, del Real Zaragoza, a cuyos partidos en La Romareda no falla, y de su rincón de descanso en San Carlos de la Rápita, donde pasa prácticamente medio año. «Me siento muy afortunado. Aquel 14 de diciembre yo estaba en un precipicio y abajo había un río, pero me tenía que arriesgar porque por detrás venían los indios. Fue sin duda la mejor decisión», confiesa.

"El perfil del donante en 1994 era el de un joven de entre 20 y 30 años, que había tenido un accidente de moto y no llevaba casco. Ahora, las donaciones por accidente de tráfico apenas son el 5%", indica Juanjo Araiz, coordinador trasplantes del Clínico.

Visto con perspectiva, Marco señala que la evolución de los trasplantes ha sido «brutal» en las formas, en la investigación y en las cirugías. «Si algo no ha cambiado es el trato entrañable por parte de los profesionales. Los principales artífices de aquellos primeros trasplantes fueron Agustín García Gil y Eloy Tejero. Y el hospital Clínico siempre ha sido una referencia. A mi me tienen controladísimo, tanto en el centro de salud de Cuarte como en el hospital», asegura

Araiz: "Me tiene alucinado que podamos tener órganos de pacientes tras la eutanasia"

Juan José Araiz es coordinador de trasplantes del hospital Clínico de Zaragoza y asegura que, en 25 años, el trasplante en sí no ha cambiado "porque la técnica de extraer un hígado en esencia sigue siendo la misma". Sin embargo, comenta a este diario que sí han evolucionado los inmunodepresores (medicación) o el hecho de poder controlar mejor al paciente porque ahora se le tiene muy monitorizado», explica.

Alto consentimiento familiar Para llevar a cabo la cesión de órganos se requiere, en todo caso, del consentimiento familiar, otro hecho que ha cambiado para bien. «El 98% accede a donar y las negativas de las familias apenas son de un 1% o 2%, por lo que el grado de concienciación es muy alto. Recuerdo que hace años yo me reunía con las familias y les explicaba la opción de donar y ahora son ellas las que se adelantan. Te dicen que si se produce una muerte cerebral, se donen los órganos. Ese cambio también es muy reseñable», explica. La evolución de los inmunodepresores ha permitido «ganar en eficacia y en seguridad». Además de ampliarse la variedad de tratamientos, la opción de «combinar» algunos de ellos también ha resultado ser más eficaz. «Antes se utilizaba la ciclosporina y ahora prácticamente no se usa», matiza Araiz. Por último, el especialista recalca que en un trasplante «acaba implicado» todo el hospital porque son muchas las especialidades y el personal que actúa en él. «Están los cirujanos, las enfermeras de cirugía, de uci, de planta, los celadores específicos que trabajan con este tipo de pacientes o los laboratorios, donde se hacen los cultivos y se determinan los fármacos», apunta el coordinador de trasplante del Clínico

En todo caso, Araiz recalca que la gran revolución en estos 25 años ha estado en el perfil del donante, porque se han ampliado las opciones. «Me parece un hito y me tiene alucinado que ahora podamos tener órganos de pacientes que fallecen tras recibir la eutanasia. Eso era impensable en los años 90 y desde hace un año y medio, cuando la ley entró en vigor, ya los estamos recibiendo», cuenta.

De hecho, el doctor matiza que el perfil del donante en 1994 era el de un joven de entre 20 y 30 años «que había tenido un accidente de moto y no llevaba casco». Ahora, el donante es una persona de entre 50 y 60 años, que padece «algún factor de riesgo cardiovascular» y que cede sus órganos una vez que entra en parada cerebrovascular irreversible. «Las donaciones por accidente de tráfico apenas son ahora del 5% porque también las campañas de seguridad vial han tenido sus efectos y los siniestros han bajado», indica Araiz.