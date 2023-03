"Llegué al hospital en coma y cuando desperté ya tenía un nuevo hígado"

Cuando Arantxa Villamayor entró por la puerta de las Urgencias del hospital Miguel Servet, hace ahora 24 años, los profesionales consideraron que era «otra más» de las jóvenes que ese día, 5 de marzo, llegaban aquejadas por un cuatro etílico. Sus padres tuvieron que insistir en que la joven, de 19 años, estaba en casa con ellos cuando entró «de repente» en coma superficial, recuerda. Ya el día anterior había acudido al hospital por fuertes dolores de tripa, pero le sugirieron que era una gastroenteritis y la mandaron a casa. Lo cierto es que su hígado no estaba funcionando bien, pero en ese momento no lo sabían.

"Me trasladan clínicamente muerta del Servet al Clínico y me sitúan en Urgencias 0, lo que suponía que el primer hígado que hubiera disponible en Europa era para mi", cuenta.

El 7 de marzo, tras dos días hospitalizada, propician un coma inducido en Arantxa, cuya situación no deja empeorar y es una patóloga del laboratorio la que da el aviso del motivo de su afección. «Ella se da cuenta de que el fallo venía del hígado y es ahí cuando se hace necesario el trasplante. Me trasladan clínicamente muerta del Servet al Clínico y me sitúan en Urgencias 0, lo que suponía que el primer hígado que hubiera disponible en Europa era para mi», recuerda.

Ese órgano llegó el 8 de marzo y Arantxa se convirtió ese día en la primera persona trasplantada en Aragón por urgencia 0. Años después, cuando se convirtió en madre, fue también la primera mujer trasplantada que logró ser mamá de forma natural en la comunidad. «Yo entré en coma en el hospital y cuando me desperté ya tenía un nuevo hígado. A mis padres les dijeron que, posiblemente, podría quedarme vegetal en una cama. Las toxinas del hígado habían afectado al cerebro, provocando un coagulo, y dependía solo de mis fuerzas para abrir los ojos», cuenta.

"Una de las auxiliares de enfermería que me había cuidado cuando estaba en coma vino a verme. Me comentó lo que había pasado sin saber que yo no tenía ni idea. Siempre se lo agradeceré porque yo pensaba que me estaba muriendo al verme allí en la uci", dice

Ese día llegó. Fue el 11 de marzo y Arantxa, que estaba conectada a una máquina para respirar, habla de que sintió «un impulso» que le llevó a despertar. «Mi padre me había puesto la mano en la frente y me decía: Arantxa soy papá, ¿me oyes? Hija, ábreme los ojos. Y los abrí», cuenta emocionada. «Inconscientemente algo me hizo reaccionar. Se perciben muchas cosas al otro lado», asegura.

Tras «volver a la vida», como ella define ese momento, Villamayor explica que nadie le quiso contar en los primeros los días lo que había pasado. De hecho, al verse en la uci ella pensó que se estaba muriendo. «Una de las auxiliares de enfermería que me había cuidado cuando estaba en coma vino a verme. Le hice un montón de preguntas y me comentó lo que había pasado sin saber que yo no tenía ni idea. Siempre se lo agradeceré porque en ese momento respiré al ser consciente de que no me iba a morir», cuenta.

Embarazos de alto riesgo

El 24 de marzo salió del hospital y lo hizo, además de con la mentalidad más «fuerte», con una recomendación clara que no olvida: le aconsejaron que no tuviera hijos. «Yo les contesté que la ciencia avanza mucho», recuerda entre risas. Al final, Arantxa hizo su vida y acabó teniendo dos hijas que nacieron en 2005 y 2011, respectivamente. «Fueron embarazos de alto riesgo. Con el primero, cada 20 días estaba en el hospital y tuve un rechazo al hígado, pero con medicación y goteros se solventó. El segundo, sin embargo, fue como la seda y no hubo ningún problema», cuenta.

"Desde entonces no he encontrado estabilidad laboral y para conseguir la minusvalía he tenido muchas zancadillas"

Donde sí noto un cambio «radical» tras el trasplante fue en el plano laboral. «Desde entonces no he encontrado estabilidad laboral y para conseguir la minusvalía he tenido muchas zancadillas», explica Villamayor, que ahora trabaja en el comedor de un colegio de Valdespartera y, además, forma parte del grupo nacional Sendas, conformado por mujeres trasplantadas que ayudan con su experiencia. «Han sido años duros y hay días en los que no me levantaría porque me duele todo. En 2018, por las secuelas de los inmunosupresores, perdí el riñón derecho. A pesar de todo, me siento orgullosa de cómo he afrontado mi vida desde aquel día que salí del hospital con 19 años», afirma