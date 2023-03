El presidente del PP de Aragón y candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad, Jorge Azcón, ha asegurado lo siguiente: "La Sanidad va a ser la prioridad del gobierno que yo presida". Ha anunciado siete compromisos en esta materia que aplicará tras los comicios autonómicos. Además, ha añadido que "aumentará la inversión en Sanidad siempre por encima del crecimiento medio del presupuesto".

La propuesta de Azcón está basada en la reversión de los recortes del PSOE en la Sanidad rural y el servicio de ambulancias, acabar con las listas de espera, reforzar los programas de detección de cáncer o el cuidado de la salud mental. Un programa que contará con el sustento de unos presupuestos expansionistas para la consejería de Sanidad.

El candidato popular, en el transcurso de un acto que ha tenido lugar en la explanada de La Romareda, frente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, se ha comprometido a modificar, durante sus primeros cien días de mandato, el contrato del transporte urgente sanitario: "No puede ser que, si tienes un problema y te estás muriendo, una ambulancia no venga a buscarte para llevarte a un hospital. No podemos ser la única comunidad autónoma en laque un servicio tan básico se esté recortando".

También ha puesto sobre la mesa la necesidad de "dotar al medio rural de los recursos sanitarios adecuados para las necesidades concretas de cada lugar". Para ello, el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón hablará "con los consultorios locales y, donde sea necesario, ampliará los horarios y los días de servicio".

"Si el ciudadano quiere que el Gobierno de Aragón se preocupe por los problemas de los consultorios de los pueblos y las ciudades medianas, la única alternativa es la del Partido Popular", ha subrayado.

Otra medida se centra en "acabar con las listas de espera oncológicas y reforzar en todo el territorio aragonés los programas de detección temprana de los cánceres de mama, colon y cérvix, así como la creación de un programa específico para el cáncer de pulmón".

Reducir las listas de espera quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas, que durante el actual mandato se han extendido en el tiempo, es uno de los objetivos clave en el programa de Jorge Azcón: "Me comprometo a aprobar un plan de choque serio y eficaz contra las listas de espera, en las que, por desgracia, Aragón también tiene el récord de toda España".

"Exprimiremos los recursos públicos y buscaremos la colaboración público-privada, porque cuando alguien tiene un problema y no puede hacer su vida normal, lo que quiere es que le operen. Y con nosotros, el cien por cien de los recursos se van a utilizar".

La salud mental, asunto de creciente importancia, contará con "una estrategia autonómica con especial atención a aquellas personas que están en riesgo de suicidio".

Presupuestos expansionistas

En materia económica, el candidato popular ha lanzado una propuesta muy clara: "Los presupuestos de la consejería de Sanidad siempre subirán por encima de la media de cualquier presupuesto que se apruebe en la Comunidad. Lo que se destine a Sanidad siempre tiene que ser mayor que lo que destinemos a otras consejerías, debe ser la prioridad del Gobierno que yo presida".

Azcón ha argumentado que "el Gobierno de Lambán ha recortado un 4% en el año 2022, cuando estábamos saliendo de la pandemia y PSOE, PAR, Podemos Chunta e IU votaron recortar el presupuesto sanitario en 100 millones de euros y despedir a 2.600 sanitarios". Aragón sumó, al ser la comunidad que más recortó en Sanidad, "otro récord negativo en materia de sanidad".

Según el candidato del PP hay "un problema de gestión, un problema que se ha complicado y que es complicado, pero es posible revertir el desastre en el que se ha convertido la sanidad aragonesa".

"Nosotros tenemos un objetivo a partir del 28 de mayo y es que la sanidad aragonesa vuelva a la cabeza de los puestos en España, que vuelva a ser referente de la sanidad española", ha confiado.

El líder popular ha asegurado a los profesionales de la Sanidad que "ninguna propuesta de cuantas se trasladen desde el sector sanitario se dejará de evaluar, porque el diálogo permanente con los trabajadores de la Sanidad es fundamental". "Y eso es algo que el Gobierno de Lambán, con sus continuas faltas de respeto, ha perdido de vista", ha añadido. Ese diálogo continuo es la séptima de sus propuestas sanitarias.