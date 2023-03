La unión de Astún y Candanchú ya tiene convenio pero sigue sin PIGA

El Gobierno de Aragón sigue dando pasos adelante para tratar de lograr la unión de estaciones. Este miércoles, con la firma del convenio de colaboración entre la propia DGA, la Diputación Provincial de Huesca, las empresas implicadas (Astún y Candanchú) y la promotora de las obras, la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, en la que se comprometen a dar impulso al proyecto que conectará con una telecabina por cable ambas estaciones de esquí, ampliando así el dominio esquiable existente.

El proyecto, que cuenta con financiación europea para su puesta en marcha, entra en una fase contrarreloj para intentar llegar a tiempo a cumplir los plazos previstos por Europa. En concreto, para este proyecto aprobado en 2021, la UE marca dos hitos: que las obras estén al 72% el 31 de diciembre de 2024, y finalizadas en junio de 2025.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, se ha comprometido a trasladar el proyecto al Consejo de Gobierno en el mes de abril abril, pero no ha concretado los plazos sobre cuándo puede finalizar el Proyecto de Interés General de Aragón que permita desbloquear el resto de la tramitación para iniciar las obras, que deben finalizar antes de junio de 2025.

"Tenemos seis personas trabajando en el PIGA. Mi intención es trasladar el proyecto al Consejo de Gobierno en el mes de abril", ha dicho como respuesta Aliaga, que asegura que seguidamente "aquellos que previsiblemente no vamos a estar en la campaña electoral" elaborarán los pliegos "tanto del proyecto como de la ejecución" para acortar los plazos.

Mientras, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha seguido poniendo el acento en la dificultad de cumplir esos plazos. "Me mantengo en lo que dice el informe de mis técnicos: en el primer cronograma que barajamos el PIGA quedaba hecho en 2022. Lo único que tiene la DPH es un proyecto básico, pero a partir de diciembre tendremos que redactar los proyectos y luego iniciar las obras", expresó, y recordó el compromiso de la institución de destinar 3 millones a estas obras.

"Es un proyecto que requiere tramitación por parte de Europa", recordó Gracia, que ve complicado llegar a tiempo.

Por su parte, Aliaga, ante la insistencia de los periodistas, aseguró que toda la tramitación se hará "as soon as possible" (tan pronto como sea posible, en inglés). Y aseguró que es "un asunto prioritario" para su departamento.

Eso sí, preguntado por su disposición a poder ejecutar la unión de estaciones "con o sin fondos europeos", como demanda Gracia, Aliaga recordó que él representa solo a una parte del Ejecutivo cuatripartito. "Yo soy uno y mi voluntad está clara", ha respondido, y ha añadido Aliaga que el convenio de colaboración firmado hoy compromete al Ejecutivo aragonés a "sacar adelante" el proyecto.

Habrá ampliación.