Las Cortes de Aragón han dado luz verde este jueves a un decreto-ley que debe servir para impulsar un modelo energético propio mediante la promoción del consumo de cercanía. La intención es aprovechar las energías renovables con el fin de abaratar la factura a los ciudadanos y, de paso, servir como palanca de atracción de nuevos inversores. El acuerdo salido del cuatripartito quiere situar a Aragón en una posición de liderazgo, según ha explicado Arturo Aliaga en su exposición inicial. "El viento y el sol son recursos que no se pueden trasvasar", ha dicho el vicepresidente, que ha reclamado, además de una transición justa para la comunidad, "democratizar el acceso a la emergía".

Entre el 8% y el 9% de la energía que se produce en España sale de Aragón. De esta, el 75% es renovable y el 42% se exporta. El decreto-ley regula, entre otras cuestiones, las comunidades energéticas con renovables que puedan constituir desde vecinos a polígonos industriales o cooperativas agrarias, lo que supone un salto cualitativo y cuantitativo. La idea es profundizar en el desarrollo de ese modelo para canalizar el potencial que suponen las renovables en el territorio.

Acelerar y fomentar la implantación

El decreto-ley convalidado en el Parlamento también regula la figura de los proyectos e inversiones con generación renovable asociada para acelerar y fomentar su implantación, vinculada a mejorar la competitividad industrial y para atraer inversiones, con disposiciones técnicas de desarrollo en materia de autoconsumo en sus diferentes modalidades y también los regímenes general y especial para el autoconsumo de las líneas eléctricas directas.

Las redes aragonesas de distribución cerradas o la optimización del uso de las plantas de producción de electricidad, con el fin de que no se pierda ni uno solo de los vatios generables, son otros de los aspectos que regula esta normativa.

El Ejecutivo aragonés tendrá un año para elaborar el Plan Energético de Aragón 2024-2030 y presentar una propuesta de reorganización del área de energía y de la actividad de fomento en este ámbito, que podrá atribuirse a una agencia de energía que adoptaría la forma de entidad de derecho público.

El parlamento autonómico aragonés pedirá al Gobierno central, a través de una proposición de ley que se votará este mismo jueves, que se acompase y modifique la legislación en materia energética para que vaya de la mano con las medidas adoptadas en Aragón y que jurídicamente la comunidad pueda tomar las riendas de su energía.

En el pleno escoba de la legislatura se aprueba así tanto la convalidación del decreto de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y consumo de cercanía en Aragón como de la citada proposición de ley para instar al Gobierno a modificar su legislación.

Esta modificación debería permitir que la energía que se produce en Aragón se pueda consumir en Aragón. Lo han defendido con fuerza los cuatro fuerzas del cuatripartito porque, entre otras cosas, crea un sistema energético propio aragonés como "alternativa al privado" y se logra "dentro de competencia autonómica, abaratar la energía, atraer inversión y potenciar el consumo local”, como dice Podemos. Sirve “para coger las riendas" de uno de los mayores recursos”, resalta el PAR, o permite que Aragón "tome la iniciativa", describe CHA, que recalca que era necesaria la planificación.

Competencia estatal

Para IU, “aprovechar el último pleno para traer un decreto de esta magnitud es una falta de respeto”, ha explicado Álvaro Sanz, cuya formación ha votado en contra "porque traen este decreto con posicionamientos de dudosa constitucionalidad que solo tiene un motivo electoral". "¿Dónde está el impuesto que acordamos a los grandes parques?", ha preguntado el portavoz de este partido, que no comparte ni el fondo ni la forma "en la que está elaborado· el decreto-ley, que ha pedido que se tramitara "como proyecto de ley porque la materia requiere un debate en profundidad".

Ciudadanos y el PP se han abstenido porque este decreto-ley "no sirve para nada si no se cambia la legislación estatal", que es lo que se ha pedido desde la DGA. El PSOE aquí les ha recordado que esta competencia energética no es única sino "compartida".

Por último, el texto lo ha votado en contra Vox, que lo ha tachado de "tomadura de pelo".