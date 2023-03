Repollés: "La maternidad subrogada es una línea roja" y una práctica "ilícita"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ginecóloga de profesión, se ha mostrado contraria a que se tenga un hijo mediante remuneración económica con un vientre de alquiler, por ser una práctica además ilícita.

Repollés ha recordado que España tiene una ley "pionera" y "puntera" de reproducción asistida, con una serie de "líneas rojas" y esta es “una de ellas”. Según su opinión, "cualquier forma de privación de libertad para obtener de forma remunerada un hijo no es una práctica lícita".

"Planificar una gestación de forma remunerada y con unas condiciones en las que no sabemos si se respeta la libertad de la mujer gestante, no es una práctica deseable en este país ni en las condiciones sociales actuales", ha subrayado Repollés.

Este tema ha saltado a la palestra tras hacerse público que Ana Obregón ha sido madre en Miami por este método, sin embargo María José González Ordovás, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, señala que son muchos los trabajos fin de grado y de máster porque “es un tema que preocupa”.

Por una resolución del 2010 y otra del 2014 se está en la obligación de inscribirlos en España porque “prima la protección del niño porque si no, sería la muerte civil”, pero, asegura, “hay consideraciones morales que hemos de plantearlos porque no estamos comprando un chicle”.

Explica que al igual que hace unos años con el aborto cuando uno “tenía posibles” iba a Inglaterra, es lo “mismo con esto, salvando las distancias”. Se habla en muchas ocasiones de consideraciones morales pero “es que lo que chirría es porque no nos parece mal”.

Sin embargo reconoce que en el caso concreto de Ana Obregón, nos parece mal la edad de la madre “pero no se ha criticado cuando el padre es de avanzada edad”, que no ha habido reproches.

Por eso, señala que hay que regular y sobre todo poner limitaciones: que “sea altruista” porque una cosa es que se compense por los gastos pero “no se comercialice” y se evite el beneficio de terceros. La ciencia va a seguir avanzando y las posibilidades irán a más, pero insiste en las limitaciones al igual que las hay “a la hora de adoptar” porque “no todo lo que permite la ciencia es éticamente correcto”, aunque tiene claro que la gente seguirá esquivando la legalidad y yéndose a lugares donde “las restricciones sean menores.”. “Esto no lo podemos evitar pero eso no significa que no hagamos los deberes”, ha dicho.