La doctora Beatriz Abadía presenta esta tarde (18.00 horas) en el Paraninfo de Zaragoza el libro Reprograma tu salud, en un acto presentado por el abogado José Antonio Visús. Todo un manual sobre cómo cuidar la mente para ayudar a cuidar el cuerpo.

Habla de un ‘factor X’ en la medicina por el que algunos pacientes se curan y otros enferman. Háganos ‘spoiler’, ¿cuál es?

La mente, claro. Los pensamientos con los que afrontamos todas las situaciones.

También recoge el ‘placebo consciente’, ¿no es contradictorio?

El efecto placebo es la mejora del paciente por la toma de una pastilla falsa, demuestra que parte de la curación proviene de la mente. En este caso lo sabes, y sabes también que tú lo puedes hacer.

En su libro comenta que en España hay un abuso de tranquilizantes, pero si es así, ¿por qué se recetan tanto?

La prescripción de tranquilizantes es un síntoma, es la punta del iceberg. Somos el líder mundial en su consumo desde hace varios años. Más de dos millones y medio de personas en España toman psicofármacos a diario. Esta adicción camuflada es un espejo. Y el reflejo que manda es que algo no va bien. ¿Por qué ocurre esto si estamos viviendo en el mejor momento de la Historia? Sería muy importante reflexionar sobre este tema. Al final voy al médico buscando una pastilla para solucionar una emoción negativa, en vez de buscar el origen de lo que me está haciendo sentir así. Claro que es más cómodo tomar pastillas, tanto para el paciente como para el médico por saturación; pero, ¿realmente necesitamos setenta y cinco millones de pastillas al mes?

En un primer momento, hablar de curación desde la mente puede sonar a pseudociencia y echa un poco para atrás. Pero usted, como médico, no reniega de la medicina tradicional, ¿no?

Soy médico de vocación. Y puedo decir con orgullo que soy una apasionada del funcionamiento del cuerpo humano, de la mente y de todos los procesos implicados en la curación y reparación de las personas. Está claramente demostrado que las facetas física, mental y emocional de nuestro cuerpo están altamente conectadas, Nuestro cuerpo nos regala salud si trabajamos nuestra mente . Estamos viviendo un momento histórico en la Medicina, con una tecnología diagnóstica y terapéutica como nunca habríamos soñado. Estamos curando enfermedades impensables y, sin embargo, parece que cada vez hay más y más problemas de salud. Y aparecen a una edad más temprana, en gente que debería estar sana como una manzana. Nos estamos olvidando de cuidar algo importante, algo que no es carne ni huesos pero que está ahí. Yo lo que quiero aportar es precisamente la parte científica, con disciplinas como la Psiconeuroendocrinoinmunología, donde se estudia la interrelación de todos los sistemas, pero con ciencia detrás.

¿Por qué hay tanto problema mental?

Estamos insatisfechos, no conectamos con lo que queremos, con nuestro propósito. Venimos al mundo a desarrollarnos, y lo podemos hacer desde la cooperación, desde el amor; pero el egocentrismo, la competición, nos descentran. Al final tienes el trabajo, la vida que te marca la sociedad... y no estás satisfecho porque no era tu anhelo. Y entonces vas al trabajo a hacer lo menos posible, a quejarte, en lugar de ir a brillar, a hacer lo mejor que puedas. Y aparecen los dolores y recurres a la química. La enfermedad es multifactorial, por supuesto que la cabeza no es el único origen de la dolencia. En el libro explico las pautas para reconocer el problema y entrenar la mente para usarla a favor de tu salud.