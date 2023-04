Azcón señala al PP como "la alternativa" frente a la "jaula de grillos" del Gobierno de Lambán

El Partido Popular ha elegido Zaragoza para celebrar el primer aniversario desde que Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del partido tras la grave crisis interna que enfrentó a Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un año el PP ha sumado 12.000 afiliados, apenas 200 en Aragón, y se muestra ahora como la "única alternativa", el "cambio real" a los Gobiernos de España y de las comunidades autónomas liderados por los socialistas y los partidos de izquierdas.

Así lo han reclamado el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que han insistido en la división interna de los actuales Gobiernos y han defendido que la formación conservadora quiere ser un "partido de mayorías".

"Nosotros queremos un Gobierno que se dedique a gobernar, a los problemas reales, la educación, la sanidad, poder pagar la hipoteca y la cesta de la compra. Y no un Gobierno que permanentemente esté pensando en ellos y dividido", ha empezado Azcón, que ha comparado la situación de división a escala nacional y autonómica.

"A los dos gobiernos les iguala una cosa: en todos hay lío y bronca y defienden sus intereses por encima de los intereses de los ciudadanos. A todos les une algo como el mejor pegamento de la historia de la humanidad: agarrarse al sillón", ha recalcado Azcón.

La unión de estaciones

El líder del PP aragonés ha tirado de agenda autonómica para marcar distancias y ha puesto el foco en las discrepancias del cuatripartito a cuenta de la unión de Astún y Formigal por Canal Roya. "No hay mejor ejemplo que explique por qué es necesario un cambio de Gobierno. Estamos planteando unir varias estaciones y hay mala gestión y división política que va a arruinar proyectos estratégicos para esta comunidad".

Azcón ha criticado la división "dentro del Gobierno" y "dentro del PSOE, porque en Zaragoza piensan una cosa y en Huesca otra". Además, ha asegurado que "los consejeros de izquierdas del Gobierno de Lambán han encargado informes que van a tumbar la unión de estaciones" después de "cuatro años siendo súbditos de Lambán". "No se pueden dejar perder los fondos de la nieve y dejar perder el dinero de Europa", ha reclamado.

Especialmente por este asunto, Azcón ha asegurado que lo que la comunidad se juega el próximo 28 de mayo es "o un cambio político, o que los aragoneses tengamos más problemas". "Pasaríamos de cuatro a cinco o seis grillos en esa jaula que es el camarote de los hermanos de Lambán en el Gobierno de Aragón", ha asegurado, en referencia a la necesidad de acuerdos multipartito para formar Gobierno.

Azcón ha hecho un guiño a sus nuevos socios de Aragoneses, que no estaban en la sala, y ha avisado que después de llegar a "acuerdos con algunos partidos", todavía tiene previsto cerrar algún acuerdo más. "Estamos trabajando en reagrupar el voto de la moderación en torno al PP", ha reconocido, a pocos días de que el PP en Aragón haga públicas sus listas, que previsiblemente contarán con excargos de Cs y del PAR.

Recado a Sumar y al PSOE: "Nosotros no somos un espacio ni decimos una cosa y la contraria"

El líder de los populares ha insistido en presentarse como "la única alternativa" para "pasar página del Sanchismo".

"Hoy en España sin que Otegi diga okey, no hay leyes. Y sin que ERC diga okey, no hay leyes. Eso no es lo que pactamos en la Constitución Española; es lo contrario: que manden en España aquellos que quieren destruir la Constitución", ha comentado con dureza.

A apenas 24 horas de que Yolanda Díaz presente su candidatura en el espacio Sumar, Feijóo le ha dedicado buena parte de sus reproches, repartidos de igual manera con el PSOE.

"Los partidos que dicen que son espacios, lo cierto es que llevan décadas en la política: son siempre los mismos y tienen siempre las mismas rencillas y los mismos proyectos", ha denunciado, sin nombrar en ningún caso a la política gallega.

"Cuando yo aún no había decidido afiliarme al PP, estos del espacio ya militaban en el mismo partido que ahora le cambian el nombre. Le tienen que cambiar de nombre porque la gente se da cuenta de que son los de siempre y porque cuanto más conocidos son, menos les votan", ha criticado.

También sin mencionarlos expresamente, Feijóo ha criticado al PSOE como "uno de los que era partido de Estado que han dejado de serlo". "Han pasado de ser un partido a un movimiento cautivo de la voluntad de los intereses de un solo hombre. Han abandonado sus valores al pactar con partidos que quieren derogar la Constitución. Han perdido el respeto a las instituciones y a la palabra dada", ha lanzado Feijóo, que al mismo tiempo se presenta como el cambio "tranquilo". Asimismo, ha criticado sin nombrarlo a Vox, "el partido que dice que es como el PP, pero siempre propone no votarle al PP".

Por eso, ha defendido que el PP es "la única alternativa real a este Gobierno". "Nosotros no somos un espacio, no decimos una cosa y la contraria. Somos el partido que, a pesar de los errores en 40 años, tenemos la mejor hoja de servicios: hemos sacado al país de la crisis del 90 y de la de 2008", ha zanjado.

Homenaje a los afiliados

Un acto que ha pretendido ser un homenaje a los nuevos afiliados, que han tomado la palabra al inicio del evento para hablar de la despoblación, la sanidad o la educación, ejes de la campaña de los populares.

El partido ha reunido a más de 500 personas en el hotel Hiberus llegadas de distintos puntos de la comunidad, y a toda la plana mayor de cargos institucionales, desde las Cortes de Aragón, el Congreso y el Senado, o el Ayuntamiento de Zaragoza. Los expresidentes del PP, Luis María Beamonte, y Luisa Fernanda Rudi tampoco se han perdido este acto en clave eminentemente electoral. Las candidatas a las tres capitales de provincia, Natalia Chueca, Emma Buj y Lorena Orduna, han ocupado la primera fila, al lado del presidente Feijóo.