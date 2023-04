La izquierda en Aragón deja las esperanzas en Sumar para después del 28M

Los mismos partidos que en Aragón se harán la competencia en las elecciones municipales y autonómicas tratarán de entenderse una vez pasado el bache del 28 de mayo, con la voluntad (al menos por ahora) de encontrarse bajo el paraguas de Sumar.

Yolanda Díaz da el salto por fin este domingo después de meses hilvanando su "proceso de escucha" con un gran acto en Madrid. Su presentación en Zaragoza reunió a más de mil asistentes y logró atraer a los rostros visibles de los partidos de la izquierda condenados a entenderse, pero que hasta el día de hoy no lo han conseguido en Aragón: IU, CHA, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC).

Este domingo no estarán todos los que sí acudieron a la cita en la capital aragonesa. El mutismo en Podemos es atronador, mientras en Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y ZeC han confirmado asistencia a distintos niveles.

También tenían previsto estar otros rostros conocidos de la escena política aragonesa que llevan tiempo trabajando en los grupos formados por la vicepresidenta para dotar de contenido a Sumar. Es el caso del exconcejal de CHA y actual secretario de formación de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, que finalmente no viaja a Madrid pero que vaticina que tras el acto en Magariños se abrirá "una etapa de ilusión" que puede ser el "punto de partida para lograr una confluencia de las izquierdas a nivel estatal y de las izquierdas autonómicas".

También habrá otros perfiles que ya participaron en el acto de Sumar en Zaragoza, como la representante del movimiento vecinal y miembro de Zaragoza en Común, Isabel Aína. O el diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Nacho Escartín, que se despidió en el último pleno de la política autonómica pero solo "para coger impulso" y dejó claro que "estará ahí" para dar forma al proyecto de Díaz.

"A pesar de que el proceso ha tardado, llega en un buen momento para el país", ha considerado Escartín, que ha mostrado su esperanza en que se tenga en cuenta a quienes han colaborado desde el inicio con Sumar y en que las listas para las generales "se hagan desde el territorio".

También estarán el coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, o la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, y Gregorio Briz, responsable de acción política del mismo partido. Las bases de ZeC viajan también a Madrid.

Con una tensión al alza con la formación morada, que ayer mismo volvió a pedirle a Díaz firmar un acuerdo para celebrar primarias abiertas como condición para acudir al acto de Sumar, casi es necesario realizar un ejercicio de abstracción para comprender que los mismos que irán por separado a las autonómicas tratarán de entenderse en las generales.

El ensayo de las autonómicas

Los más próximos a Sumar en Aragón ven el panorama con cierta preocupación, pero también optimismo. "Un mal resultado en las autonómicas tendría que hacer reflexionar a la izquierda dividida", comentan. Por otro lado, en territorios como el aragonés, con pocos escaños en juego, alertan de que "ir divididos a las generales puede significar perder el escaño por Zaragoza que ahora tiene la izquierda", en concreto, el del portavoz de Podemos, Pablo Echenique.

Los partidos en Aragón siguen centrados en el 28 de mayo. Fuentes oficiales de Podemos aseguraron que seguirán "con interés la presentación ya que tras las autonómicas vamos a estar comprometidos con un proyecto de unidad para revalidar el gobierno progresista de coalición en el Estado". Su líder, Maru Díaz, reconoce que "Podemos necesita a una candidata como Yolanda Díaz y Yolanda necesita a Podemos", pero desde el partido en Aragón no concretaron quién estará este domingo en Madrid.

Álvaro Sanz, líder de IU en Aragón, asegura que vive el proceso de Sumar "con mucha ilusión". "Podemos y debemos ser capaces de ser una alternativa de Gobierno. Sumar puede ser el paraguas donde nos encontremos todos los partidos y también con ciudadanos que no están en ninguna formación política", expresa.

Además, asegura que no puede perderse esta oportunidad "para el país". "Yolanda es un activo político muy valioso no solo para el espacio de la izquierda, sino para todo el país: no cabe otra cosa que trabajar para sumar a más gente y crear esa propuesta colectiva", defiende Sanz.

Todo apunta a que Sumar dará forma a su estructura territorial en Aragón a partir de septiembre. Con las enseñanzas del 28-M arrancará la carrera contrarreloj para tratar de aprovechar desde la izquierda el hecho de contar con la líder política más valorada del país.