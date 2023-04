El Juzgado de Lo Social número 1 de Zaragoza ha condenado a CCOO Aragón a readmitir a una trabajadora de su gabinete jurídico que despidió tras negarse a asumir los juicios de una excompañera que dejó el equipo el verano pasado. La sentencia obliga a la readmisión y la indemnización de 12.000 euros por daños morales a N. Z. B., una abogada del sindicato con 30 años de experiencia en la organización que fue cesada en septiembre aduciendo razones de "deslealtad y desobediencia a órdenes e instrucciones de trabajo y al fraude, deslealtad o abuso de confianza".

Y existe un caso similar en el mismo equipo jurídico, el de otra letrrada que responde a las siglas T. R. R., cuya vista judicial no ha podido celebrarse aún por la huelga de secretarios judiciales que se desconvocó el pasado lunes. Ese mismo día la abogada fue readmitida en su puesto de trabajo tras hacer CCOO cumplimiento de la sentencia, que, preguntado por este diario, se limita a afirmar que han acatado la sentencia aunque la recurrirán en próximas fechas.

El sindicato entregó la carta de despido el 28 de septiembre a las 13.15 horas, cuando había concluido su trabajo en los juzgados, lo que según la sentencia prueba que CCOO "necesitaba de los servicios de la trabajadora"

En julio del año pasado, una tercera abogada del gabinete jurídico dejó su puesto de trabajo en el sindicato, por lo que el su plaza quedó vacante y los juicios de la letrada pendientes de celebrarse se repartieron entre el resto del equipo. Dos de los casos recayeron en manos de N. I., que tenía previstos para el mes de septiembre 10 juicios propios, según recoge la sentencia. Las dos nuevas vistas de las que se debía encargar se celebraban el 26 y el 28 de septiembre y la letrada tenía vacaciones desde el 19 de septiembre hasta el mismo día 26, ambos incluidos.

Vista la situación, la trabajadora envió un correo electrónico a la coordinación de servicios jurídicos y de recursos humanos de CCOO Aragón informando de la «imposibilidad» de asumir los juicios asignados «por no poder estudiarlos y prepararlos en las condiciones en las que merecía el afiliado», por lo que «conforme a lo que obliga el código deontológico» solicitaba que se remitieran a otro empleado.

La abogada había avisado al sindicato de que advertiría a los afiliados de que no podría preparar correctamente los juicios

Tras no obtener respuesta, pidió asesoramiento en el Colegio de Abogados de Zaragoza junto a la letrada que también fue despedida junto a ella. El órgano colegiado remitió a CCOO Aragón un correo electrónico en el que manifestaba su precupación por el hecho de que «las letradas no pudieran realizar una adecuada defensa de los clientes asignados», que el coordinador de los servicios jurídicos respondió: «No existe ninguna imposibilidad de llevar a cabo una defensa adecuada y no existe un exceso de asuntos resultando la reasignación efectuada meramente coyuntural».

Por este motivo, en el correo electrónico antes mencionado la abogada advertía que en el caso de no redistribuirse los casos entre el equipo, «el día de la consulta informaré oportunamente de la situación al trabajador, porque no quiero incurrir en ningún supuesto de responsabilidad, dado que dentro de mi jornada de 35 horas semanales es imporsible realizar todo el trabajo que tengo designado». Caso similar es el de T. R. R., la abogada pendiente de que se celebre su juicio. La letrada conoció después que le habían sido asignados cinco juicios de su excompañera en el mes de octubre.

El sindicato entregó la carta de despido a N. Z. B. el 28 de septiembre a las 13.15 horas, cuando había concluido su trabajo en los juzgados. La decisión se había tomado de forma unánime en la Comisión Ejecutiva celebrada el 20 de septiembre y justificaba el despido en la «desobediencia a órdenes e instrucciones de trabajo y al fraude, deslealtad o abuso de confianza», es decir, en el hecho de que las trabajadoras habían informado a sus clientes y a los de los nuevos juicios asignados de las dificultades que tendrían para defender de forma correcta sus casos. La sentencia recoge que «no puede perderse de vista el hecho de que el despido se comunica una vez la actora ha concluido su trabajo en los Juzgados y está de vuelta en el sindicato, lo que pone de manifiesto la necesidad que tenía el sindiato de contar con los servicios de la trabajadora hasta el último momento.

Entiende la Justicia que con la exposición de estos hechos no se da en la actuación de la abogada ladesobediencia o indisciplina en la que el sindicato justifica el despido. Respecto a la parte de la deslealtad por comunicar la situación a los afiliados cuyos juicios heredaba –CCOO exponía en la carta de despido que la letrada había buscado con su actitud «causar el mayor daño posible al sindicat y socavar su buen nombre de cara al exterior–, la sentencia recoge que no se puede imputar ninguno de estos hechos a la letrada porque en el cruce de correos electrónicos con la central sindical había advertido de que ejecutaría este procedimiento.

La abogada reclamaba en su demanda una indemnización de 12.000 euros por los daños morales sufridos, petición a la que la Justicia le da la razón al entender que es «suficiente» para resarcir a la misma del daño moral infringido y «proporcionada» teniendo en cuenta la duración de la relación laboral que unía a empresa y trabajadora, de más de 30 años. Destaca la sentencia que la cuantía reclamada corresponde al tramo mínimo, puesta esta podría haber alcanzado hasta los 30.000 euros.