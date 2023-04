El presidente de Ciudadanos Aragón, Carlos Ortas, ha expresado el interés de su formación por comparecer en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo con todos aquellos que representan el centro político. Se ha pronunciado así tras celebrar la primera reunión del nuevo comité autonómico de este partido, que ha designado las nuevas secretarías delegadas.

Así, Jara Bernués estará al frente de las Secretarías de Comunicación y Programas; María Pilar Lleyda de la de Finanzas y Recursos Humanos; Sergio Nicolás Arriola será el secretario de Organización y Acción Institucional, y Francisco Javier Lana será el secretario de Relaciones Institucionales.

Carlos Ortas ha destacado la "ilusión" con la que arranca el nuevo Ciudadanos. "Hemos conformado un equipo para llegar en las mejores condiciones a las elecciones y para llevar a cabo nuestro proyecto centrado en las familias, con el cual vamos a impulsar el liberalismo y a hacer crecer el espacio de centro en Aragón", ha dicho.

Ha apuntado que ya se ha comenzado a confeccionar el resto del equipo que acompañará a los secretarios delegados y al presidente y también se va a iniciar ya el trabajo para conformar las candidaturas electorales.

Sobre la propuesta para que Daniel Pérez Calvo, su predecesor al frente de la formación en Aragón, sea el candidato de Cs a la Alcaldía de Zaragoza, ha apuntado que todavía "no ha comunicado nada; lo está valorando, haciendo su reflexión y respetamos los tiempos perfectamente".

Respecto a que el actual diputado de Cs en las Cortes de Aragón por Teruel, Ramiro Domínguez, abandone este partido para irse al PAR, ha dicho que eso no ocurrido aún. "Estamos abiertos a que todas las personas que se sienta a gusto en nuestro proyecto estén; si hay quien considera que sus expectativas personales no se materializan, como buenos liberales, no podemos poner cortapisas".

Espacio de centro

Ortas ha comentado que hay muchos votantes "que quieren que haya un proyecto que module, que esté alejado de los extremos, y estamos haciendo propuestas y vamos a tener encuentros para poder materializarlo" de cara a las elecciones.

En este punto, ha recordado que ya ha habido una declaración de intenciones con TuAragon --escisión del PAR-- y "vamos a seguir hablando con más gente, vamos a ver como se puede ir resolviendo" porque "no cerramos puertas", sino que quieren aglutinar "a la mayor cantidad de gente que represente los mismos valores para concurrir de la mejor forma posible".

También ha constatado que su proyecto "representa a mucha gente y vamos a tratar de que todas las iniciativas que consideramos atractivas se puedan trasladar a la población, dejarnos de frentismos y hablar de lo que le interesa a la gente", como facilitar la conciliación, la gratuidad las escuelas infantiles de 0 a 3 años, y muchas otras propuestas "que comparte la inmensa mayoría" de la población.