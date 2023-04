El Centro de Protección Animal de Zaragoza cubre sábados con horas extra

El Centro de Protección Animal de Zaragoza (CMPA) lleva meses cubriendo el turno de los sábados pagando horas extra a una de las trabajadores puesto que desde el pasado mes de noviembre, una de las dos veterinarias del recinto está de baja. La situación era previsible, sin embargo, hasta ahora no se han tomado medidas para poder sustituir a esta empleada. El próximo 14 de abril se hará un examen para tratar de llenar la bolsa de trabajo y sustituir la vacante.

Cuando las dos empleadas estaban en activo, se turnaban para trabajar los sábados. La presencia de las veterinarias es necesaria para poder permitir sacar animales del centro y darlos en adopción. Y se da la circunstancia de que los sábados, precisamente, son uno de los días de mayor actividad en el recinto y cuando más perros salían, al ser un día no laborable para la mayoría del resto de los ciudadanos.

Al faltar una de las dos, la jefa del servicio entró en los turnos de fines de semana, pero ahora con la Semana Santa de por medio, las vacaciones no van a permitir cubrir el turno de este sábado, por lo que no se podrán dar animales en adopción. «Mantener abiertos los centros municipales a base de horas extra demuestra que la política de personal del Gobierno municipal, con el concejal Alfonso Mendoza al cabeza, es un desastre. Lo público funciona por la voluntad de la plantilla y son los responsables políticos quienes no saben o no quieren hacerlo funcionar», lamentan desde la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.