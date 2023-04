Buscar el contacto directo con la naturaleza para desconectar no es algo para nada nuevo. La tan manida dicotomía, que se convirtió en tópico, de playa o montaña para decidir el destino de las vacaciones ha acompañado a toda una generación. Hoy, una tercera vía –con permiso de la escapada al pueblo- trata de abrirse camino, aunque su novedad no es tanto el dónde sino el cómo. Y más en un momento en el que toca apretarse el cinturón.

Aragón cuenta con poco más de un centenar (102) de campings dentro de sus fronteras, que suman un total de 33.976 plazas, según datos de la DGA. Por provincias, Huesca es el líder de la comunidad sin discusión. Aglutina dos de cada tres campings y casi tres de cada cuatro plazas. Zaragoza y Teruel arrojan datos más modestos, con 22 y 14 complejos de este tipo respectivamente y algo más de 4.000 posibles usuarios en cada caso.

Aunque es una tendencia que ya venía in crescendo en los últimos años, animado por otro auge sin precedentes del sector de la autocaravana, la pandemia le ha servido para ganar visibilidad y colarse como una alternativa vacacional más, o incluso residencial.

Así lo reconoce José Manuel Ferrero, presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Aragón (AECA): “Cuando nos dejaron salir todos demandábamos aire libre y naturaleza. Mucha gente se dio cuenta que estos establecimientos cumplían con ese deseo, aunque siempre hemos estado ahí”.

Una afirmación que también refuerza Carlos Arrufat, propietario desde hace siete años del camping El Roble, localizado en Valderrobres, en la comarca del Matarraña. “Es difícil de cuantificar en nuestro caso porque al ser una empresa nueva hay una parte de crecimiento natural, pero registramos un 20% más de ocupación respecto al nivel prepandemia”, afirma.

Gran ocupación, pero con matices

Se podría decir que el auge del mundo camping bebe de dos fuentes. La primera, la de los amantes de la naturaleza, es casi imprescindible. Aquellos que no conciben su ocio sin sentir directamente el aire libre en sus carnes, que buscan las rutas senderistas o en bici, o persiguen el turismo de aventura “sin renunciar a las comodidades”, remarca Ferrero. De hecho, insiste que los campings de hoy nada tienen que ver con los de hace décadas. “Hay quien los ha mirado como un recurso y ha descubierto un destino de primer orden, con instalaciones de lujo y de primera calidad”, remacha.

Arrufat introduce otro matiz a tener en cuenta para explicar el buen momento que vive el sector: un precio competitivo. A nadie se le escapa que el coste es sustancialmente inferior que reservar una habitación de hotel o un apartamento. El coste de reservar una parcela con electricidad para aparcar una autocaravana puede ascender a unos 30 o 40 euros por día; mientras que hay bungalows con todo lo necesario por 50 euros por persona y día. Son dos ligas totalmente distintas que recorren caminos que nunca convergen, pero el contraste es evidente, y más si se tiene en cuenta que el perfil mayoritario de clientes de campings son familias con hijos, donde cada euro cuenta doble.

De hecho, se produce una paradoja. La ocupación de los campings durante la Semana Santa y las perspectivas de cara a futuros puentes y verano es inmejorable. Es más, los números ya mejoran los niveles prepandémicos y en el horizonte planea el lleno completo en verano, algo que refuerza las tesis del mayor polo de atracción que ejercen estos complejos, sea por el motivo que sea. Sin embargo, el desembolso por persona ha caído.

Ferrero traduce el discurso a cifras: "El año pasado ya notamos que el gasto por persona se había reducido entre el 15 % o el 20 % respecto a 2019. Hay menos reservas en el restaurante, se va menos al bar, no se alquilan tantos servicios. Llenamos, las previsiones son mejores que los últimos cuatro años, pero no se gasta tanto". Una tendencia que a ojos del presidente de AECA es completamente explicable por la situación económica que vivimos. "No te quitas las vacaciones, pero reduces por otro lado", sostiene. Sumado al incremento de gastos fijos procedentes del incremento del precio de los suministros, les pone en alerta.

Una tendencia que también siente Arrufat desde el Matarraña, aunque en su caso todavía el balance es favorable. "En mi camping no lo he notado tanto. Sí es cierto que el valor adquisitivo de los clientes es menor, pero lo compenso por el crecimiento de la ocupación. Sí es cierto que amigos que tienen empresas de deportes de aventura en la zona me comentan que ha caído su número de reservas", contextualiza.

El viento a favor de las autocaravanas

La otra pata que contribuye a sumar fieles de los cámpings es impulso sostenido del parque móvil de caravanas y autocaravanas. Según los últimos datos de la Asociación española de la industria y comercio del caravaning (Aseicar), en nuestro país hay matriculadas 86.000 autocaravanas, 236.000 caravanas y 17.500 campers. Unas cifras muy lejos de Alemania (670.000 autocaravanas y 728.000 caravanas) y Francia (555.000 autocaravanas y 554.000 caravanas), grandes referentes en Europa, pero también de países como Suecia, Gran Bretaña o Países Bajos. La flota de alquiler en España es de 10.000 vehículos.

"Es cierto que a raíz de la pandemia este modo de viajar ha crecido, pero antes ya estaba en crecimiento", expone Ana Murillo, asociada de Aseicar. El principal atractivo, explica, reside en la mayor versatilidad y flexibilidad que permite "con todos los servicios que tienes en tu casa, con cocina, habitación y baño". De nuevo, ser amante de la naturaleza es condición necesaria entre su público. Murillo desliga el "tópico" de que su atractivo principal sea ser una "opción más económica". "Es una alternativa vacacional más, te tiene que gustar", destaca.

Eso sí, como principal demanda del sector para terminar de popularizar su recurso es aumentar las áreas para autocaravanas en todo el país. El salto desde 2010, cuando había apenas 180, es evidente, porque en estos momentos existen unas 1.200 según datos de la asociación. Sin embargo, calculan que el número óptimo sería entre 2.000 y 2.500 para dar servicio al autocaravanista español y al procedente de Europa.

En los cámpings, el peso de las autocaravanas y campers es notable. Carlos Arrufat sí ha notado mayor presencia de este tipo de vehículos en los últimos años, que ya supone un 30% sobre el total. Un porcentaje similar al que esboza José Manuel Ferrero, donde seis de cada 10 euros proceden del alquiler de bungalows.

Una última coincidencia, esta vez desde todos los protagonistas de este reportaje, empresas de vehículos y de complejos vacacionales: "El que lo prueba repite".