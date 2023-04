La ausencia de orientación laboral para jóvenes: Pocas charlas, las mismas carreras

La falta de un programa claro de orientación laboral mosquea a los propios orientadores y preocupa a los profesores que lidian a diario con decenas de adolescentes. Pero, ¿qué piensan ellos? Varios estudiantes de ESO y Bachillerato reclaman un mejor trabajo y más información para elegir mejor su futuro.

Alejandra llega ahora al ecuador de su primer curso de Bachillerato pero tiene claro que su objetivo es estudiar ingeniería biomédica, «porque llevo mucho tiempo interesada por la física y las matemáticas y, además, me atrae mucho todo el tema sanitario». Esta combinación le resulta interesante también por las salidas laborales,«porque es importante para elegir qué estudiar», y porque ve al sector sanitario como punta de lanza de los próximos años:«Creo que cada vez le vamos a dar una importancia mayor».

Si piensa en su familia, no cree que hayan tenido un papel clave en la decisión de sus futuros estudios: «Cuando les dije qué carrera quería estudiar tuvieron que buscar información sobre ella porque no sabían exactamente a que me refería».

Y sobre las charlas de orientación, importantes pero mejorables. «No me han resultado muy útiles porque considero que han sido muy generales, centrándose en algunas materias básicas como economía o medicina», recuerda esta adolescente, que critica también que no se explique qué sucede en otros centros universitarios: «Resta que se centraban mucho en los grados que tenía la propia universidad, sin enseñarte que en otros centros también hay estudios diferentes». La búsqueda de esas carreras menos conocidas es la clave para Alejandra, que anima a los orientadores a «presentar los grados más nuevos o los que menos gente conoce, porque quizá es lo que busca algún alumno que todavía no sabe que ese tipo de estudios existe».

Claudia está a unos meses de afrontar la selectividad. Los nervios propios de estos últimos meses del curso se disipan, levemente, gracias a que su grado objetivo está claro. «Mi intención es estudiar medicina porque es algo que siempre he querido hacer desde pequeña», explica esta adolescente zaragozana, que siente que su elección es «vocacional», por lo que no ha prestado «mucha atención» a las otras posibilidades.

«Hemos hecho alguna excursión a centros universitarios y ha venido al instituto algún orientador y varios exalumnos a contarnos su experiencia», detalla Claudia, que se ha apoyado en su agenda personal para saber cómo se desarrolla la carrera de medicina en las aulas de la Universidad de Zaragoza: «Me ha venido muy bien conocer a gente que ya está estudiando este grado, para que me contasen qué hacen y si les está gustando».

Esta estudiante del Bachillerato de Ciencias considera «importante» la orientación en los institutos y también la ve como una fuente de descubrimiento: «Si explican bien las carreras menos conocidas pueden conseguir que gente que no lo tenga muy claro se sienta atraído y se acerquen a estudiarlas».

Desde la última barrera de la Educación Secundaria, Marcos reflexiona sobre la profesión a la que le querría dedicar su vida. «Tengo bastante claro que haré el bachillerato de ciencias para estudiar ingeniería militar», afirma seguro este zaragozano, que abre ya la puerta a «estudiar una oposición relacionada con el ejército y tener un trabajo para toda la vida».

En el caso de Marcos sí ha sido importante la familia, ya que su padre es ingeniero y considera que «una buena ayuda en los primeros años de la carrera, una figura en la que apoyarme en los comienzos».

Sobre las charlas, dentro de la tendencia: «Hemos tenido varias jornadas en las que algunos exalumnos nos contaron sus experiencias».

Tono Molpe, profesor: "El objetivo es que les cambie la forma de ver su futuro"

Sin directriz general en la orientación laboral, cada instituto toma sus propias decisiones.Tono Molpe es profesor en el Instituto Virgen del Pilar, donde hace unos días celebraron una de esas jornadas de orientación: «Fue fantástico, porque 60 exalumnos del centro vinieron a explicar y a contar su experiencia con sus estudios superiores y trabajos».

«El objetivo con este tipo de actividades es cambiar su forma de ver el futuro, que no sientan que siempre es lo mismo», relata Molpe, que le da mucha importancia a que sean otros jóvenes quienes expliquen estos temas, porque «es mejor que lo haga gente casi de su edad, con experiencia, que la misma persona que un rato antes le ha explicado alguna lección».

Ese objetivo de cambiar la forma de afrontar su vida se puede conseguir a través de dos claves. «Tienen que conocer todo lo posible, porque no te puede gustar algo si ni siquiera sabes que existe», dice Molpe, que sabe lo que quiere de sus alumnos cuando organizan en el centro este tipo de jornadas: «No me interesa que salgan con todas sus dudas solucionadas, sino que tengan aún más porque han descubierto cosas nuevas».

El segundo de los puntos importantes son los conferenciantes: «Son casos reales de personas que te pueden explicar cómo han ido las cosas, ejemplos de todos los colores que te enseñan todo lo que hay si se sigue esa carrera o se elige esa salida laboral».

Para Molpe es motivo de celebración la progresiva eliminación de los prejuicios hacia la formación profesional. «Seguimos arrastrando esa sensación de los años 70 en la que una carrera universitaria era un plus frente a otras opciones», explica el profesor zaragozano, que asegura también que «cada vez hay más familias que se informan y cuentan a sus hijos que los grados superiores es una salida tan válida como cualquier otra». «Se puede ver en que muchos grados tienen mucha demanda», afirma, no sin admitir que la tendencia general sigue llevando a los alumnos de Bachillerato hacia las aulas de la universidad.

Entre las críticas, que la responsabilidad recaiga en cada centro. «Dependes mucho del trabajo del grupo de orientación y de los propios profesores, porque no hay ninguna directriz», explica Molpe, que lanza un palo a las jornadas que cada año organizan desde el Gobierno de Aragón: «Para mi gusto, son jornadas muy sesgadas, que parecen una feria y que solo aprovechan las universidades privadas, que en esos eventos van a la caza de clientes y no tanto a ayudar a los jóvenes a descubrir nuevas carreras o estudios».