Dicen que 25 no son nada, pero cuando se trata de trabajo y de lucha diaria, son mucho. La asociación Autismo Aragón cumple su 25º aniversario y lo ha celebrado esta tarde con un acto en el Patio de la Infanta en el que se agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, que cedió el primer local que ocupó el colectivo; del Gobierno de Aragón, que cedió el espacio de su sede actual; y de Arasaac, creador de un proyecto innovador esencial para la comunicación de las personas con autismo, como son los pictogramas. Pero sobre todo, el encuentro sirvió para reconocer a las familias que crearon y conforman la asociación.

En este cuarto de siglo se ha cambiado porque «se comenzó con muy poquita cosa» y la evolución ha sido «sustancial», reconoció la presidenta de Autismo Aragón, María Pilar Sánchez, madre de dos niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Se ha aumentado el conocimiento del trastorno y en integración. «Intentamos que estén con las personas, que puedan trabajar y estar con todos, aunque siempre necesitarán una ayuda», señaló.

También se ha avanzado en educación, ya que hace esos 25 años no había aulas para niños con TEA y «las personas de apoyo contaban con poca información».

Reivindicaciones

Pero aún queda mucho por reivindicar. Alertan de que a la asociación «llegan cada vez más personas con autismo y nos gustaría llegar a todos porque desgraciadamente les estamos diciendo que no a algunos porque no podemos dar terapia» ya que el local se les ha quedado pequeño y los profesionales no dan abasto. Cada día atienden a más niños (y niñas, «algo que antes no sucedía) y también más adultos a los que se les acaba de detectar.

Por eso piden más apoyo de las administraciones porque «mucha gente se puede quedar sin atención», incidió. A los niños pequeños «procuramos tratarlos porque de la estimulación que reciben depende su vida de adulto», señaló la presidenta; quien aseguró que «cuando son adultos tratamos de que sean felices y puedan hacer una vida razonablemente normal».

Cada persona recibe una terapia específica porque «a cada uno hay que darle lo que necesita», aseveró Sánchez, lo que hace que los tratamientos sean costosos, sobre todo porque hay personas que cada semana reciben dos o tres sesiones de terapia.

Las instituciones recogieron el guante de las peticiones de la asociación y agradecieron el reconocimiento al apoyo otorgado. Por parte del Gobierno de Aragón asistieron al acto de aniversario Felipe Faci, consejero de Educación; y María Victoria Broto, consejera de Derechos Sociales. Y por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, concejal de Acción Social y Familia, quien destacó la importancia de «ir de la mano las instituciones». Además, agradeció el reconocimiento no solo al ayuntamiento sino a «todas las asociaciones que luchan por la integración de todos los ciudadanos».

Faci afirmó que la inclusión ha sido una «política prioritaria» para el Ejecutivo, como se demuestra en que este año se pondrán en marcha una decena de aulas TEA en Aragón y serán ya medio centenar. Como la presidenta, reivindicó la importancia del diagnóstico precoz, ya que el trabajo con los niños «es una garantía de que puedan tener recursos normalizados e integración total y absoluta». Broto hizo hincapié también en la importancia de la Atención Temprana, cuyo presupuesto se ha duplicado, al mismo tiempo que destacó la importancia de la asociación, esencial en el apoyo a las familias y en la visibilización del autismo.

Los consejeros de Educación y Derechos Sociales destacaron la creación de un lenguaje universal, a través de pictogramas, llevado a cabo por Arasaac, un reconocimiento que recogieron Sara Cachán, David Romero, Juan Daniel Burró y José Manuel Marcos. Este último aseguró que les unen muchos lazos con Autismo Aragón, como «la defensa del derecho a la comunicación y a la accesibilidad cognitiva, para que las personas puedan participar de la sociedad en igualdad de condiciones».

El toque festivo de la jornada lo puso la actuación musical de un grupo de violines de la Fundación Cedes con Betovi, otros dos proyectos que llevan la diversidad y la inclusión en su ADN.