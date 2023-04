La población aragonesa vive dispersa. En 2022, en la provincia de Zaragoza vivían 161.088 menores, algo más de 36.000 en Huesca y casi 21.000 en Teruel, siendo manifiesto el desequilibrio, ya que una concentra casi el 74% de esta población. Destaca la Comarca central, con 130.000 menores de 18 años; mientras que en el Maestrazgo o en Campo de Belchite no superan los 500. En todas ha disminuido la población de niños y adolescentes salvo en la Sierra de Albarracín, con un incremento de 19, para alcanzar los 433.

Esa desigualdad provoca mayor o menor acceso a los servicios, una situación que hay que evitar, según el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández. Ese déficit en servicios públicos suponen un impacto negativo en la infancia, sobre todo en los más vulnerables, ya que necesitan de estos servicios para su desarrollo. De ahí, la petición de coordinación entre departamentos del Gobierno de Aragón, incluido el de Vertebración.

Transporte escolar

Esta «distribución irregular genera situaciones de injusticia espacial», insistió Andrés Esteban, asesor en Menores de la Institución, ya que afecta a su acceso a educación y sanidad. Y es que en muchas ocasiones se traslada a niños en pueblos que no hay colegio y sus padres no tienen carné de conducir, lo cual «supone un problema» en el caso de que no cuenten con transporte escolar, señaló Esteban, que puso como ejemplo que esta situación se ha dado en el caso de acogida a familias ucranianas. Esta vía de comunicación es esencial para garantizar el derecho a la educación.

Lo mismo sucede con la Sanidad, ya que por ejemplo, una de las quejas recibidas se debe a la falta de cobertura de las plazas de matrona y de pediatra en el centro de salud de Castejón de Sos de Huesca, lo que obliga a la paciente a desplazarse al Hospital de Barbastro que está a 100 km de distancia.

La pobreza infantil también es desigual según donde se viva. Y si la media en Aragón es del algo menos del 25%, esa tasa de riesgo alcanza el 40% en varios municipios, como es el caso de Épila (42,9), Caspe (42,5%) y Ricla (41,5%); frente a otros con tasas inferiores al 15% como María de Huerva (13,5%) y Villanueva de Gállego (14,8%), y que coinciden con los municipios del área metropolitana de Zaragoza donde la población que se deslocaliza a residir cuanta con mayores posibles que en los municipios con tasas más elevadas ya mencionados.

Evitar el 'bullying'

El déficit de atención de la salud mental infanto-juvenil es una de las grandes preocupaciones que pone de manifiesto el último informe del Justicia de Aragón. Faltan recursos y medios para atender a los pequeños con problemas de salud mental, que han aumentado con el fin de la pandemia. Los datos son claros, según manifestó preocupado el asesor de menores del Justicia, Andrés Esteban. Los datos del Observatorio contra el Acoso Escolar en Aragón dan a conocer un aumento de los casos tanto de acoso escolar como de ideación suicida.

Así, en el curso 2021-2022, hubo 271 notificaciones de bullying, mientras que en el primer trimestre del 2022-2023 ascendieron a 173. Y en cuanto en a las ideaciones suicidas, según el mismo informe, en el curso 2021-2022 hubo 405 y en los primeros tres meses del curso actual ya sumaban 225.

Es por eso, que desde la institución se pide que se active el protoco que marca el Gobierno de Aragón ya que se han recibido quejas «por el desacuerdo con la actuación de los centros educativos para atajar las situaciones o la forma de aplicación de los protocolos», que permitan un correcto abordaje. También se solicita la incorporación de una figura del coordinador de protección y bienestar en cada uno de los centros educativos.