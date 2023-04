La zona franca que pretenden el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio para el aeropuerto de Zaragoza podría ser una realidad a finales de este año, a comienzos "de la próxima legislatura" a más tardar. El cuatripartito ha remitido al Ministerio de Hacienda un documento formal en el que solicitan premura en el impulso a esta figura jurídica que otorga ventajas tributarias y aranceles para las empresas que se ubiquen en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), el lugar elegido para ubicar la infraestructura. En resumen: un acicate para el comercio exterior que harían de la capital aragonesa el primer puerto seco de España con estas ventajas fiscales para las empresas.

El ministerio que dirige María Jesús Montero y el Gobierno de Aragón han mantenido reuniones "al más alto nivel" deben dilucidar ahora qué forma jurídica se acota más a los intereses fiscales de las empresas ya asentadas en el territorio y que al mismo tiempo sirva de atracción para nuevas inversiones. Así, en las próximas fechas se remitirá "un memorándum" donde se da cuenta de los beneficios que reportaría a la comunidad la implementación de esta figura.

Pero no acaban aquí los planes de expansión para el granero de oro de las inversiones aragonesas. Lambán ha manifestado ete martes que la segunda estación del AVE (que se ubicaría precisamente en el aeropuerto de Zaragoza) "está más viva que nunca" gracias a proyectos como el AVE Zaragoza-Pamplona. "Cada vez está más viva la segunda estación del AVE. Es algo que nos consta que el ministerio está empezando a estudiar", ha asegurado Lambán.

El presidente aragonés ha puesto sobre la mesa otro asunto ferroviario, hasta ahora aplazado 'sine die' pese a las múltiples reclamaciones de los empresarios desde que se ideó el tranvía de Zaragoza. "Hay un proyecto de la línea 2 del tranvía que podría reforzar la conexión con Plaza si esa línea se alargara hasta la Feria de Muestras o la plataforma logística de Plaza", ha dicho Lambán.

¿Qué es una zona franca?

La principal ventaja que aporta una zona franca u otra figura similar es el impulso de la actividad económica del territorio y, en particular, la del comercio exterior, pudiendo convertirse en puente entre otras zonas francas, incluso con otros continentes. Además del estímulo del comercio internacional, tanto de importación como de exportación, estas figuras suponen un activo adicional a la hora de atraer inversión, crear empresas y en el desarrollo de sectores industriales específicos, actuando de palanca del crecimiento económico en general. Además, y de forma colateral, ayudan a promover el transporte y la logística.

Para las empresas instaladas en ellas, las ventajas directas son de índole fiscal y aduanero. Desde el punto de vista impositivo, supone la no aplicación de aranceles a las mercancías procedentes de territorios no comunitarios, ni del IVA a las mercancías procedentes de la Unión Europea o de territorios no comunitarios. Entre las ventajas aduaneras, las mercancías no comunitarias no están sujetas al pago de derechos de importación, ni a medidas comerciales (restricciones o cupos), su plazo de estancia es ilimitado en el tiempo y no es necesario constituir garantía aduanera. Junto con la suspensión de los derechos de aduanas y los impuestos a la importación, las mercancías que se encuentran situadas en una zona franca, y mientras se encuentren bajo dicho régimen aduanero, no estarán sujetas a medidas de política comercial, como licencias.

Su localización en Plaza permitiría consolidar e incrementar las oportunidades de crecimiento de la Plataforma Logística de Zaragoza como centro de referencia internacional de primer orden, pero también reforzar el potencial logístico y el crecimiento económico general de la región. La plataforma zaragozana es un emplazamiento ideal para establecer una zona franca, u otra figura similar, por su ubicación geoestratégica, su intermodalidad y la estructura productiva del territorio, con cerca del 23% del PIB y más del 20% del empleo aragonés correspondientes al sector industrial. Además de estos tres factores fundamentales, existe terreno disponible en las proximidades de Plaza, lo que también facilitaría su implantación.