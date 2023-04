Mantener el nivel de autonomía y la calidad de vida de las personas con párkinson. Este es uno de los objetivos de la asociación Párkinson Aragón, que hoy conmemora el Día mundial de la enfermedad con actividades durante toda la semana para dar a conocer la patología.

El colectivo cuenta con más de 700 socios, entre pacientes y familiares; y cada semana realizan «de dos a cuatro valoraciones a enfermos nuevos», asegura Eva Pilar Chueca Miguel, teapeuta ocupacional en la asociación, quien hace hincapié en que «lo más importante es que se está diagnosticando mejor» y también antes. Esto permite trabajar en la prevención, ya que cuando a un paciente «se le dice que es una enfermedad crónica y progresiva se cae el mundo, pero si le damos información se van quitando esos miedos». Quizá, el mayor de todos es que «terminarán encamados, pero no tiene por qué ser así, algunos sí pero no todos», señala la terapeuta.

Asegura Chueca que hay que ir eliminando mitos existentes en torno al párkinson. Uno de ellos es el de la edad. Desde la asociación se está viendo un cambio de tendencia ya que cada vez son más jóvenes las personas que llegan a ella. «Se piensa que es una enfermedad de personas mayores, por eso si te diagnostican cuando eres joven te quedas flasheado», afirma. Otro es el temblor, que es uno de los síntomas principales, pero no el único, ya que «hay personas que tienen temblor pero no párkinson y personas que tienen párkinson pero no temblor», incide. Y aunque son muchos los que las confunden, «alzhéimer y párkinson son dos enfermedades diferentes».

No todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Algunos lo notan primero en la escritura, que se va haciendo más pequeña y «termina siendo ilegible», otros en que cambian la forma de andar o bajan el tono hasta que no se les atiende algunas palabras. A cada problema, a cada reto, desde la asociación se van dando claves para «poder superarlos», asegura. Es esencial, asevera la especialista, tomar la medicación y si se es una persona activa, «seguir siéndolo», hacer ejercicio físico y «mantener la sociabilización».

Tratamiento personal

Una vez que se entra en la asociación, existe una valoración por parte de la trabajadora social, también desde fisioterapia, logopedia, psicología y terapeuta ocupacional y cuando se cuenta con toda la información, de acuerdo con el enfermo y la familia se analiza «cuál es el mejor tratamiento para él», ya que depende de si vive en Zaragoza o fuera, si se puede acercar a la asociación, o si el paciente «prefiere hacerlo solo o en grupo», explica, para insistir después en que «hay mucha variedad según la necesidad de cada uno».

El párkinson afecta también a toda la familia, a la que también hay que cuidar y «dar pautas para una mejor atención». La lentitud es una de las afecciones principales, por eso, al cuidador hay que enseñarle a «dar tiempo al enfermo» a vestirse o a comunicarse porque si se lo das pueden ir llevando a cabo las labores del día a día.

Para concienciar y visibilizar la enfermedad y la asociación en el Día de la enfermedad –ayer hubo ya mesas informativas y una charla sobre los tratamientos– , el Centro de Rehabilitación Integral de Zaragoza celebra una jornada intergeneracional (16.00 horas). El jueves, en la sede de Zaragoza (c/ Juslibol, 32) Javier Pérez de Albéniz presenta el libro Los reveses: una historia sobre párkinson y ping pong. Ya la semana que viene, el 18, habrá charlas sobre primeros auxilios; y un día después en CaixaForum, especialistas en neurología de los hospitales aragoneses y de la Sociedad Aragonesa de Neurología hablarán sobre Mitos y verdades en torno a la enfermedad del Párkinson.