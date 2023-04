El Partido Aragonés está en una situación «límite», con gente que se está dando «de baja» y problemas «para configurar las listas» a los que ahora se ha unido la sentencia de la Audiencia Provincial que ratificó la anulación del Congreso en el que fue reelegido Arturo Aliaga, que este jueves ha acusado a la actual Ejecutiva del partido de llevar a la formación «al abismo» y no descartó continuar en la política. «Nunca se puede decir de este agua no beberé», afirmó el vicepresidente de Aragón.

Aliaga recordó que ya advirtió de las consecuencias que tendría no cumplir la sentencia y apostar por el recurso que ahora le han tumbado. «Estamos en abril y ya verán lo que pasa en los resultados. El 2 de diciembre había previstas 450 listas. Las expectativas nos daban mantener la representación en las Cortes (3 diputados) o mejorarla. Hoy no salimos como fuerza política en las Cortes. Para mí es tristísimo. Quienes tomaron esas decisiones de impugnar y hacer una moción de censura tendrán que explicar las consecuencias», manifestó el expresidente del PAR, que dijo que era «el año más triste» de su vida política y calificó como «negligentes» a los responsables actuales del PAR.

Aliaga afirmó que hay que pedir «explicaciones» a la Ejecutiva del PAR «y a los 18 sabios» que aprobaron la moción de censura, los mismos que no dejaron que hiciéramos un congreso «para que saliera un partido limpio y sin procesos judiciales pendientes», señaló antes de asegurar que no quiere «que se pierda el centro ni la defensa de los intereses de Aragón por encima de todo».

"Estoy tristemente afectado"

«Estoy sufriendo con lo que ha pasado, aún más viendo lo que ha pasado con los hermanos, por decirlo así, centristas de Ciudadanos. Espero que el tiempo haga justicia y cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo quienes presentaron el recurso, para que afronten de su bolsillo las costas judiciales. «¿No querrán que los militantes paguen sus errores?», se preguntó. «Ahora estamos en un proceso con poca credibilidad en mi partido, donde encima se anuncian otros acuerdos extraños. Estoy tristemente afectado, no tenía que haber pasado».

Respecto a su futuro, pese a despedirse con un «adiós con el corazón» en el último pleno de la legislatura en las Cortes, Aliaga no quiso cerrar la puerta a un futuro en la política. «Veremos qué pasa en los próximos listas y qué listas se hacen. Nunca se puede decir de este agua no beberé. Quiero que el centro tenga representación, opinión y capacidad de que las políticas moderadas de pacto y consenso que han dado tan buen resultado no se pierdan», aseguró.

«Yo no anuncio nada ni me puedo posicionar. Me llamaron de Madrid y les dije que había que esperar a la sentencia, ahora se abre otro proceso», señaló Aliaga, que no quiso garantizar nada. «Todo está por decidir en los próximos días», finalizó recordando que «no soy un okupa» y «voy a los sitios cuando me llaman».